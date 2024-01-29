春節年假期間，每個人少不了大吃大喝，很快就會陷入減肥的煩惱，專研塔羅的小孟老師在臉書上分享，4星座、4生肖年後別急著減肥，其實身材越胖反而財運越好，其中第1名雙子座可靠吃胖催旺正偏財，而屬豬、牛、龍、鼠的人也同樣發福可迎來好運。

▌4星座過年吃越胖財運越發

◆Top4：獅子座

獅子座健康宮對應財宮，越胖會讓你財運噴發，若在職場上想建立關係，可在發胖時好好跟對方互動，關係將能更上一層樓，得到更多的合作機會，藉此打開更廣的商業財路；另外，過年後容易使你發福，建議不要接過量的工作導致無法負荷，也要小心過勞，同時你也適合規畫更多賺錢計畫，會有清晰的頭腦思考，並得到有效的資訊。

◆Top3：射手座

射手座脂肪越多越能打起精神，若吃太少或刻意減肥反而會沒有精神，脂肪多不用怕，你能好好執行工作規畫，會有更好的收穫；另外，射手座很喜歡交朋友，過年放鬆吃大餐時能拓展人脈，幫你的財運累積更意外之財。

◆Top2：摩羯座

摩羯座屬於土星守護，肥沃的土壤能栽種植物，入冬與過年容易不知不覺發胖，而摩羯座發胖的臉型反而變得可愛且有親和力，會讓大家更加喜歡你，有助正財運提升，也會被長官與老闆喜愛，因此若想替自己爭取更多權益與機會，建議過年吃多點較有福氣，對運勢也會加分。

◆Top1：雙子座

雙子座帶有童真的氣息，若長點肉會更加年輕，太瘦反會顯出疲憊老態，過年不妨多吃年菜，身上有足夠的脂肪能使你年後工作更賣力，交出非常亮眼的業績表現，一鳴驚人，正財好運不用多說，若有經營副業，只要保持努力的心，運勢一樣銳不可擋。

▌4生肖年後發胖財運好

◆屬豬

以生肖身型來說，屬豬的人體型圓潤可以旺財宮，因此越發胖運勢越好，也能夠旺八方財吃四方。

◆屬牛

牛也算是體型較強壯的生肖，因此屬牛者身體越壯越結實，對自己的運勢越加分。

◆屬龍

飛龍在天能吸收天地精華，需要強健體魄，因此屬龍的人身體越強健，越能壯大運勢。

◆屬鼠

鼠吃五穀屬於雜食性動物，因此屬鼠的人吃胖能拓展人際關係，也能廣拓交友圈，建議不用瘦身太多，反而越胖越得人緣。