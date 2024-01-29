居家風水布置如何催旺財運？有錢人都有自己的一套，根據《搜狐網》指出，門口是住家重要的地方，只要放對3物件，就能讓人越住越旺，相對地，門口也有2禁忌要避開，不然就會影響氣場和家丁興旺。

▌掛水晶簾

很多人喜歡在門口掛簾子做裝飾，讓它更好看一點，比如在門口掛上水晶簾，就不只是美觀而已，還具有招財避邪的功能，經常會被用來掛在門口或是一些通道間，主要就是用來化解一些污穢之氣。

▌鞋櫃

很多家庭的鞋櫃都會擺放在門口，方便進出門可以換鞋，而鞋櫃最好擺放在門口的右邊位置，也就是風水上有白虎之稱的位置，這樣就可以抵擋鞋底攜帶的污穢之氣，為家裡帶來好運。

▌腳踏墊

為了保持房間的乾淨，一般會在門口放置腳踏墊，這樣在腳踏墊上換鞋，就不會把髒東西弄到地板上，但是這個腳踏墊擺放有一定講究，如果門是東西朝向，門口擺放紅色腳踏墊會更好。

▌門不要太高

不要以為門做得越高越氣派，在風水上門做太高反而不好，會讓人有一種眼高手低的感覺，門頂高度最好不要超過天花板，不然會讓家裡人丁不興旺。

▌不要門對門

在修建房子的時候，切記不要門對門，這樣會讓你或對方有一人處於敗勢，這樣的格局對誰都不好。