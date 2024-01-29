2024總統大選結束後，由民進黨候選人賴清德當選下一任中華民國總統。而《美麗島電子報》董事長吳子嘉在28日時搶先曝光了《美麗島電子報》的1月民調。結果令人吃驚的是，蔡英文總統的信任度，竟獲得了52.7％的正面評價，執政滿意度更是比上次增加了5.7％，來到51.6％。

根據《美麗島電子報》的1月民調中可以看到，蔡英文的信任度高達52.7％的正面評價，比上次增加了8.6％；負面評價為40.4％，比上次下降了7.7％；至於蔡英文的執政滿意度則有51.6％的正面評價，比上次增加了5.7％；負面評價則為44.9％，比上次下降了5％。吳子嘉也在節目中表示，「台灣第一次要卸任總統的滿意度、信任度超過一半，蔡英文了不起」。

而該份民調的數據也指出，民進黨的好感度為46.1％，比起上次增加了4.4％，負面評價為45.2％，比上次減少了3.9％；而國民黨好感度為32.9％，比上次下降了10.1％；負面評價為52.2％，比上次上升了8.9％；民眾黨好感度為36.4％，比上次上升了1％；負面評價為49.6％，比上次上升了4.1％；最後則是中國共產黨的好感度為10.4％，比上次增加了2.1％；負面評價為73.4％，比上次增加了4.1％。