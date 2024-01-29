民進黨總統候選人賴清德一如各界預期，以40%的得票率成為「少數總統」，而接下來的新任閣揆也備受矚目。對此，前立委郭正亮28日就表示，「事實上沈富雄講一個觀點其實蠻有道理的，他認為最適合組閣的是柯建銘，因為他所有的議題都最熟，你不覺得嗎？」引發討論。

郭正亮28日在政論節目《新聞大白話》中表示，「事實上沈富雄講一個觀點其實蠻有道理的，他認為最適合組閣的是柯建銘，因為他所有的議題都最熟，你不覺得嗎？」郭正亮坦言，「我覺得鄭麗君其實是蠻失焦的，比如說都在文化部，我認為她對經濟事務、兩岸事務並不熟，這時候如果扛不住，我認為會出問題」。

郭正亮指出，「坦白講陳建仁如果再繼續當閣揆，一定穩死的，陳建仁就是不熟，所以在這種朝小野大的情況，行政院長要頂得住，如果頂不住很容易被擊潰」，郭正亮最後更舉例，「比如說陳水扁那時候想到會是藍的攻擊，所以先提唐飛，我認為鄭麗君可能性不高，真的機會最高的還是林佳龍」。