立法院新會期將於2月1日開始，不過24日中國大陸政論節目《海峽兩岸》指出，韓國瑜未來若當選立法院長，九二共識是國民黨要走的一條最正確的方向，沒想到退役少將、無黨籍桃園市議員于北辰竟開始質疑韓國瑜的兩岸立場。對此，前海軍艦長呂禮詩28日就表示，「于北辰的話可以信，什麼都可以吃」，引發討論。

呂禮詩28日在政論節目《新聞大白話》中表示，「于北辰事實上儼然是綠營的抗中大將，不過我不知道于北辰怎麼樣來評論他之前講的話」，呂禮詩更拿出當初于北辰之前在對岸的節目中曾提到，「統一是所有中國人要過好日子，自己是中國人，家住台灣」的言論指出，「這的確是事實，我們都是中國人，只是現在家住台灣，但當初于北辰這樣講，現在卻開始抹紅別人，于北辰的話可以信，什麼都可以吃」。

呂禮詩也提到，「大家真的覺得找這種抗中大將，來站台是有效的嗎？我舉四個例子，第一個林靜儀，接下來是蔡銘軒、黃世杰、蔡培慧，這四位哪一位勝選？一位都沒有，也就是誰找于北辰站台，誰就一定落選」。

呂禮詩最後更說，「而且我很懷疑于北辰去站台的心態是什麼？他只是藉著別人的台來拉高自己的聲量而已，若還繼續找于北辰，我們就繼續等著看笑話」。