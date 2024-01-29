新一屆立法院將於2月1日開議，民眾黨8席不分區立委未來動向引發關注，準立委黃國昌近期在新北市有許多動作，也透露有簽兩年後離開國會的承諾書，被外界認為是為2026年新北市長選舉布局。前立委郭正亮強調，新北市長侯友宜還在執政，怎麼可能跟黃國昌搞聯合提名？也不要作夢蘇巧慧會讓，所以新北市就是三腳督嘛。台北市長蔣萬安更不可能讓黃珊珊，所以就是硬幹，問題是黃珊珊要去跟民進黨聯合提名嗎？

郭正亮28日在《鄭亦真辣晚報》節目指出，「因為你要知道，那8個人，有6到7個是偏綠的！所以他們自然就會去編出論述來安撫小草，這種論述對政治人物來講，從來不是問題，他隨時都可以編出100種論述：我的黨沒有資源啊，我需要擴張啊，到各個領域啊！那你說這樣會不會妨礙到你的問政監督？如果他可以這樣翻臉不認人，那當然到時候，拿到位子之後，對民進黨又翻臉不認人，你會意外嗎？」

「例如黃國昌照樣質詢啊，照樣痛罵啊！本來他就是這樣的黨啊，因為我很小啊，所以我就要很靈活。」郭正亮提到，「又囂張又靈活，聲量又大，動作又大，他不這樣沒有辦法生存啊！生存是非常困難的啦，他的得票沒有錯，有26％，可是實際上，你在單一選區都選不上！你去看嘛，黃國昌他要選新北嘛，你選得上嗎？你的對手就是蘇巧慧啦！國民黨會來跟你聯合提名嗎？我認為黃國昌一定認為是不可能的嘛！」

郭正亮說「侯友宜還執政耶！怎麼可能執政黨還跟你搞聯合提名？不可能的事嘛！那蘇巧慧會讓你喔？你不要作夢了，所以就是三腳督嘛，新北市就是這樣。那蔣萬安呢？黃珊珊更不用講了，蔣萬安怎麼可能來讓妳？所以妳就是要硬幹嘛，那妳要去跟民進黨聯合提名嗎？」