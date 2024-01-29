網紅四叉貓27日爆料，民眾黨高雄黨部主委遭志工圍剿，稱競選期間把志工當工讀生使喚，未料竟有疑似地方黨部高層將抱怨志工強制退群。黨主席柯文哲回應「四叉貓講的話你們怎麼會相信？奇怪！」，結果遭指控的黨部主委莊貽量發文致歉，打臉柯P。媒體人董智森強調，近日民眾黨動輒清算這個、罵那個，就是小黨的自卑感作祟。要成為一個大黨的話，海納百川氣度就很重要，否則只會曝露柯文哲現在的心虛狀態。

「踢出群組這個太那個吧？你們現在是已經選敗了，而且是第三名，你還表現出你那種傲慢？那種欺負人？」董智森28日在《週末大爆卦》節目質疑，那些小草來，大概都是很推崇柯文哲的，他們願意為你奉獻心力，「那我覺得說，民眾黨你要非常珍惜這一塊！」而現在只看到整個黨，每個人都怒氣沖沖，清算這個、罵那個，「那這個要表示什麼？表示我不是小黨！就是內心自己的自卑感在作祟。柯文哲始終是有自卑感！」

董智森提到，柯文哲並不是新竹中學畢業就考上台大，他考很多次才考上台大，「這種人就會有！賴清德也一樣，建中畢業，他沒有考上台大醫學系，他考上台大復健系！所以我們那個年代的人都知道，表示你沒有你自己講得那麼強啦！」

董智森指出，當一個人一直想要表現自己很強、怎麼樣，柯文哲動不動就說我們台大怎麼樣怎麼樣，你考三次才考上，你有什麼好驕傲的？「我每次揶揄他都說，我考金門高中，我考第一次就考上了！我們金門只有一所高中嘛。但是有沒有看到，這個就是內心都有這樣的糾結！」

「那你要成為一個大黨的話，大黨的氣度就很重要，要海納百川嘛！」董智森強調，今天光靠小草，你是選不上的，那下屆要怎麼選上？你要從藍的跟綠的裡面去拉，大家知道民進黨執政這幾年吃乾抹淨，手法很骯髒，這樣的話柯P的機會其實是不小，所以他的氣度要變得大一點。

董智森直言，他現在都是去算總帳，弄成這樣格局就變小了，他只是很生氣說：這些人怎麼在電視上評論我？以後我通通要提告！「那你要看他講的對或不對嘛，如果他講的是事實的部分的話，你告也不會成立。如果他講的是評論的話，他可以對你不滿，可以來講你，這本來就是言論自由的範疇。」所以他們現在這些手法，有些就可以看到說，我有自卑的心虛，為什麼？誰再講我我就告！這正顯現柯文哲現在的內心狀態。