2024年想要招財旺財，錢包選對選好就能事半功倍，名門命理教育協會創會理事長楊登嵙表示，依循龍年的「水」和「木」元素挑選開運2色系，或另選最旺財3色系，再善用錢包管理撇歩，龍年將能請來財神，助旺一整年。

楊登嵙表示，2024年歲次甲辰年，木龍年，甲為木，水生木，「水」及「木」是今年的開運元素，開運色系有水色及木色，「水」為藍色（淺藍色不可）、黑色；「木」為綠色、蘋果色、橄欖色、墨綠色，龍年開運最適合挑選這些顏色的錢包。

另外，楊登嵙也指出，錢包是天天使用的活動財庫，選對活動財庫的顏色，每天吸取好運的磁場元素，能讓新的一年好運全開，與此同時，錢包的管理也很重要，代表你對錢財的尊重與否，你尊重錢、尊重放置錢的地方，錢才會守在你身邊，你要先尊重錢，才能進一步聚財、守財、旺財。

挑選錢包顏色、錢包旺財撇歩如下：

▌3種錢包顏色適合招財、存錢

1、「金色系」錢包

金助金，金色代表錢財的象徵，代表豐收與財氣，有助於投資、事業、財運，顏色鮮明的金色、香檳金色、古銅色、玫瑰金色、銀色錢包，對事業運有幫助，可以提升自己的運氣、人際關係，不過，如果覺得金色太耀眼、用起來很不習慣，那可考慮土色系「咖啡、棕色」。

2、土色系「咖啡色、棕色」

土生金，旺財又聚財，不僅可以聚財，還能守住財富，咖啡色調錢包不像金色、金黃色顯眼，棕色調反而給人一種沉穩、安心的感覺，喜歡低調的人可選擇棕色調錢包。

3、「黑色」錢包

黑色沉穩、內斂，能聚財又不漏財，很多人喜歡用黑色錢包，除了好搭配、不易髒之外，其實黑色錢包也可以守財、聚財，而且男女通用。

▌4種顏色無法招財

1、「紅色」是招財色，但守不住錢、存不了錢

紅色本有「招財」的意味，但卻不適用錢包顏色，雖能招財，但無法幫你守住裡面的錢，錢可能來得快去得更快，紅色錢包看起來像「紅包」的形狀，紅包多半是要贈與別人的，這些錢都不是自己的財富，因此也留不住，紅色代表「赤字」，所以想存錢的人不適合用紅色錢包。

2、「粉紅色」錢包招桃花，但聚財能力差

不少女生喜歡用粉紅色錢包，顏色相當討喜，粉紅色或玫瑰色錢包可以招桃花，適用想有桃花運的單身女性，但這種顏色聚財能力差，容易散財，對於想要存錢的人來說，並不是最佳選擇。

3、「白色」錢包白淨雅致，卻要看人使用

白色錢包對於招財並無特別幫助，反而會有一窮二白，代表空空如也或是錢容易花掉，錢包裡乾乾淨淨，有連錢都沒有的意涵，除非你的命盤與白色相合，此種人用白色錢包會比較適合，否則聚財效果不是最好的，白色給人看起來貌似乾淨和純潔無瑕，但一旦放在皮夾的選用上，白色錢包如果保養不善，外部特別容易看起來舊舊髒髒。

4、「淺藍色」錢包不要使用，金錢如「流水」般流逝

藍色在五行中屬「水」，金生水，淺藍色象徵你的財富可能會像流水一般，流走不復返，藍色作為包包，是相當亮眼跟時尚的顏色，但在皮夾的開運選用上，藍色還是應該儘量避免挑選，尤其是代表海水的水藍色、淺藍色。

▌錢包旺財法

1、新錢包放「錢母」

當你買了新錢包，建議可以放1000塊新鈔當錢母，這1000塊不要花掉，要一直放錢包裡，也象徵著錢包裡隨時有錢，招更多錢財，讓你「小錢生大錢」。

2、錢包放招財符

可以到廟寺求財神符，並放入錢包裡招財、旺財。

3、錢包內擺放要整齊

人不理財，財不理你，雜亂的錢包也對財運無幫助，鈔票應該方向統一，整齊擺放，每次花錢要先把舊鈔使用掉，讓錢包保持整齊、乾淨。

4、錢包破損舊換新

錢包破損就要換新，也趁換錢包的時候選個好顏色，這樣財神才不會離你越來越遠。

5、錢包要長方形

不管是長夾或短夾，只要是長方形的物體，受氣的能力就比較高，因此在選擇錢包的時候，首要重點應該是避開「不規則形狀」和「圓形形狀」的錢包，再來才是挑選適合自己的皮夾。

6、錢包格數要雙

好事要成雙，錢包格數也要雙，雙財庫讓你錢財更旺。