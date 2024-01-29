2024立委選舉落幕，民眾黨雖成長至8席不分區立委，但近日卻頻傳內部矛盾，引發熱議。退役少將栗正傑28日在《鄭亦真辣晚報》節目中批黃珊珊破壞藍白合，讓一支大雞腿變成沒什麼肉的骨頭，否則白營不少人可能有部長可當；並預言柯文哲若擺不平，民眾黨將會裂解。

「有句話叫：廟小妖風大，小城故事多！」栗正傑表示，今天民眾黨故事會這麼多，其實只有一個原因，「我覺得民眾黨不只會泡沫化，它應該會裂解！」因為人性一定是為自己著想，你不要跟我講國家民族大義。

針對近日傳出黃珊珊引爆黨內爭議，栗正傑認為，應是有不少民眾黨內人士認為，當初若無黃珊珊的強勢主導釀成藍白合破局，「我現在可能是部長耶」、「現在妳繼續當妳的不分區立委，我什麼都沒有，有些人心裡可能更多想法」。栗正傑直言，「當初破壞這個藍白合的是誰？就是妳黃珊珊啊！所以他們怎麼可能會團結在一起嘛？不要去講什麼監督執政黨、追查弊案什麼的，不要講那些，光這些人，你柯文哲現在就擺不平！當初如果藍白合的話，6千、7千個職務，十分之一好了，7百個。現在民眾黨裡面有多少這些，本來說好了是一支大雞腿的，現在只剩下雞骨頭，就開始在那邊搶了嘛，可能能搶到的人不多，搶到的骨頭又很瘦，又沒有什麼肉！」

栗正傑分析，現在民眾黨之所以會鬧那麼多故事出來，關鍵就是黃珊珊。