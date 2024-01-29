嚴藝文（左起）、楊貴媚、鍾欣凌開心與雪屋、橫手城合影。（桂田文化藝術基金會、桂田文創提供）

嚴藝文（左起）、楊貴媚、鍾欣凌3人看到大雪紛飛都相當興奮。（桂田文化藝術基金會、桂田文創提供）

由楊貴媚擔任製作人，邀請鍾欣凌、嚴藝文一同主持的實境節目《老少女奇遇記》第二季前往日本拍攝，3人於昨（28日）前往「雪的國度」秋田縣橫手城搶先搭建當地著名的雪屋。老少女們所到之處都有近30公分厚的積雪，鍾欣凌坦言昨早前往農家拔蔥時，不慎一腳踏到雪中，導致左腳踝扭傷、腫脹，必須麻煩工作人員幫忙穿靴子。

鍾欣凌（左起）、楊貴媚、嚴藝文。（桂田文化藝術基金會、桂田文創提供）

楊貴媚認真準備雪屋道具。（桂田文化藝術基金會、桂田文創提供）

楊貴媚說，當天一早，3人家前往農家採蔥、拔蘿蔔，沒想到鍾欣凌一失足就踏進雪中，「不要看雪鬆鬆的，踩進去是很難拔出來的，要像拔蘿蔔那樣拔出來」。

嚴藝文看到雪就變成少女。（桂田文化藝術基金會、桂田文創提供）

雪路不好走，嚴藝文不慎跌倒。（桂田文化藝術基金會、桂田文創提供）

鍾欣凌自責表示，她以為踏著大家踩過的腳印就會安全、沒事，沒想到過突然陷到雪中，「可能我真的太重了，怎麼一踩進去就就到小腿了，媚姊、藝文拔我起來時，我們3個人倒在一起，這次真的累到有點想哭」。

《老少女奇遇記》1、2季的每趟旅程都相當考驗體力、智慧，這次在雪地裡更是考驗，身為製作人的楊貴媚也坦言本趟秋田行，是4趟日本旅程中最嚴峻的，體力活也是最累的一次。

楊貴媚心疼透露，不曾喊苦的鍾欣凌這幾日真的累倒了，總開玩笑又帶點認真的語氣說要搭直升機回家，鍾欣凌說：「應該是年紀到了，我已經累到無法思考，以前去藥妝店都是買牙膏、保養品，現在都買痠痛貼布，房間裡也都是貼布的味道」。

在橫手市觀光協會雪屋職人的協助下，楊貴媚、鍾欣凌、嚴藝文耗費超過3小時挖雪、剷雪、搭建，鍾欣凌累到吐槽：「現實總是殘酷的，光穿所有衣服就已經累了，現在老了，冷風一吹，牙齒就會感覺酸軟」，但當3人在雪屋裡喝甜酒釀、烤年糕時，就早已忘記鏟雪的辛苦，

這趟旅程所到之處都有靄靄白雪相伴，讓前3趟辛苦到不耐煩的嚴藝文終於綻放燦爛笑容，表示這次面對所有任務都會照單全收。鍾欣凌笑言：「她真的是小少女，看到雪很開心」。沒在雪地旅遊過的嚴藝文說，這次看到浪漫雪景，腦海中有幻想過要跟哪些男性共度，直呼一時想到的對象太多了，有話就說的超直爽性格，讓楊貴媚、鍾欣凌都笑翻。

雖然雪地任務辛苦，但鍾欣凌還是有完成心中的浪漫清單「在雪地中吃剉冰」，她興奮說道，她在山上的路邊挖了一盤乾淨的雪，加上蜜餞、鳳梨乾等古早味配料後直接大快朵頤，美味程度讓當地日本人都感到訝異，紛紛稱讚。

《老少女奇遇記》由桂田文化藝術基金會、桂田文創聯合出品，楊貴媚再度擔任第二季節目總製作人，與超大咖閨蜜鍾欣凌與嚴藝文，一同跨界共組「高年級、高分貝、高笑能」三高主持人。從上回熊本媒體探班後，由燦星旅遊協辦，台灣虎航獨飛的桃園到秋田直飛航班來到「雪的國度」秋田，在有名的橫手城雪祭來臨前搶先體驗「蓋雪屋」。

最後一站前往日本秋田，此行搭乘由燦星旅遊協辦，台灣虎航獨飛的桃園到秋田直飛航班來到雪的國度「秋田」，在有名的橫手城雪祭來臨前搶先體驗「蓋雪屋」，3個小時的體力活讓鍾欣凌苦喊：「累到無法思考，什麼雪中浪漫都騙人的。」

《老少女奇遇記》第1季走訪全台各地，將感動的故事一一展現在節目裡，三位老少女在第2季中實踐未完成的出國工作圓夢計畫，前往日本4個地區執行任務，挖掘在日台人的生活點滴，探詢長期在異地耕耘的台灣人。

一直在電影及戲劇界走跳的3位影后，帶領觀眾探勘連日本人都不知道的秘境和鮮為人知的人生故事，展開一場豐富的「深度之旅」，也透過他人的故事，帶回一個全新的自己。