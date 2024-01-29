台灣最大綜合格鬥賽事品牌，今於台北市立體育館進行第11屆賽事激戰，今年除了台灣精英選手之外，還有來自香港、印尼、美國、加拿大、日本等國選手參賽，其中最受矚目唯一1場壓軸職業主賽，台灣最富人氣的「The Blast 暴風」青柳克明只花4分08秒就以拿手的暴風鐵拳拿下TKO完成復仇，青柳克明獲勝後更高呼：「我要衝向國際！」

台灣最年輕的26歲職業格鬥選手青柳克明，在上屆EDT09獲勝後就公開向「海陸悍將」胡傑善下戰帖，因為兩人曾在WOTD-ETD 08 賽事上以業餘格鬥規則交手過一次，當時胡傑善以2比1分岐判定獲勝，讓青柳克明一度淚灑擂台，這次兩人二番戰站上職業格鬥的舞台，面對更嚴峻的賽事規則來定勝負。

在上回落敗後，讓青柳克明一度對綜合格鬥意興闌珊，但整頓心情後重新找回格鬥的熱情，今復仇之戰一開始一改過往大開大闔的戰術，謹慎小心的應戰，雙方對峙到第一回合快結束前，青柳克明一記勾拳打中胡傑善下巴，讓胡傑善頓時倒下後，青柳克明更是連續快拳，裁判即時制止裁定TKO勝出。

「可以拿下這場勝利很開心！」青柳克明說：「上一場比賽給我很大的刺激，上次輸了後很不甘心，經過這次挫折後，讓我了解我還可以更努力，這兩年我找了各式各樣的教練，比以往更加努力，這場的勝利，讓我知道努力一定會有結果。」青柳克明也期待在今年可以打3到4場的職業賽，他說：「剛好有朋友可以介紹到日本比賽，希望每2到3個月就可以打一場的頻率。」

「很遺憾！」落敗後的胡傑善也宣布打完格鬥生涯的最終戰，他說：「沒想到就中那麼一拳就被帶走，我是覺得還可以打，但很快就被裁判制止，很遺憾用這種方式收官。」34歲的胡傑善說：「我覺得我的技術和心態都還ok，關鍵在年齡，未來會專注於教練的職務。」

而在鐵籠搏擊賽事中最引人矚目的是代表 I Fighting Martial Fitness 進行勢格鬥戰隊的林禾順與來自香港戰隊 Spark muaythai & fitness studio 的「濃縮豆漿」賴嘉豪。林禾順創下了WOTD系列賽事空前的11連勝的「太古神獸」，在國內同量級幾乎已經打到無人能敵下，林禾順這次只能選擇挑戰打立技為主的鐵籠博擊，他說：「我是在一個半月前才調到搏擊，但幸好這幾年就有專注於搏擊，轉換的並不困難。」

但香港對手賴嘉豪經過職業泰拳的淬煉，擅長破壞力驚人的泰式鞭腿及膝撞，加上身體素質極佳，對於以技術見長的林禾順選手可說是一大挑戰，果然兩人在經過三回合較勁後，林禾順在第三回合體力下滑明顯，最終兩人被判平手加賽一局後，林禾順才獲判勝利，驚險的拿下WOTD系列賽事的12連勝，林禾順賽後也鬆口氣說：「我本來只是抱著好玩的心情參賽，本來沒有想到輸贏，但來到賽場後忽然發現，『我好想贏！』這場比賽即便不是我最困難的一場比賽，但也是我12連勝以來最緊張的一場。」林禾順獲勝後，在擂台上下戰帖說：「台灣羽量級要有來跟撼挑戰一下，最好是李育昇！」

其他台灣戰將今也都有不錯的表現，今年唯一來自館長成吉思汗的選手「一腳超人」簡誠寬，扛著館長、鬼殺隊長李育昇的招牌參加鐵籠博擊賽，他坦承說：「有壓力，不能丟師父的臉。」簡誠寬過去是空手道國手，曾經獲得亞錦賽銅牌，也是空手道「小清新」文姿云的學長，道世界排名最高曾到第7，但到成吉思汗僅兩年，改學踢拳僅僅一年半時間，平時也常跟李育昇共同訓練。

簡誠寬是首度參加WOTD的鐵籠博擊賽，最終經過三回合獲判定打敗來自旋風泰拳的梁文耀，拿下在WOTD的第一場勝利，但簡誠寬對拉現並不滿意，他說：「不盡理想，特別是接腳部份單拍太多，控制沒有做好。」

雖然從空手道過渡到踢拳有許多難以適應的地方，但簡誠寬說：「謝謝師父(指館長)給我有這麼多的空間，我們來參加比賽，除了有獎金、在外地還有車馬費、伙食費，讓我們可以維持訓練，盡量去增加專項外，比賽也比較不會這麼辛苦。」

原本是桌球國手來自於「桌球教父」莊智淵門下的郭韋辰，過去曾獲得全中運第2、全運16強，但沒想到到美國俱樂部打球時意外與綜合格鬥結緣，他說：「那時很廢，常去泡Bar時看到電視轉播的MMA，再加上自己喜歡打架，就跑去練習愈練愈喜歡。」

郭韋辰今在MMA對上印尼選手Jordie Henza，第二局1分50秒就以TKO獲勝，累計在WOTD共獲得3勝2負戰績，而且郭韋辰賽後還公開對台灣職業第一戰將青柳克明下戰帖。

另一位去年7到9月跟隨「影子」吳仲凱到美國訓練並且成為Facebook 執行長祖克柏的陪練員之一的「鯊魚」李學顥，今在綜合格鬥對上來自香港的林啟彥， 花2分04秒就成功TKO拿下WOTD的第3勝，他開心的說：「那兩個多月對我幫助很大，美國的訓練很科學化，所以，我預計過完年後再過去，希望明年可以打上職業。」