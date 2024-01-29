還記得曾經風靡全球的動畫電影《玩具總動員》嗎？這齣電影的靈感來源就是位於舊金山市中心的86年老店「Jeffrey's Toys」。不過據美媒報導，這家舊金山歷史最悠久的玩具店近日已宣布將於2月底關門結束營業。消息傳出後，特斯拉執行長馬斯克也忍不住回應，表達惋惜與震驚。

Wow — Elon Musk (@elonmusk) January 27, 2024

Jeffrey's Toys由Luhn家族於1938年創立，店面曾多達4家，但後來規模縮小到只剩舊金山金融區的這一家。

代表律師Ken Sterling表示，由於舊金山市中心環境的危險與暴力狀況，加上通膨、消費者支出的減少以及全球各地零售業的消亡，這家玩具店多年來一直在苦苦掙扎，他更指控，舊金山領導高層讓犯罪在這個曾經充滿活力與樂趣的市中心肆意橫行。

Luhn家族第4代Matthew Luhn與他父親Mark Luhn及繼母共同經營這家玩具店，他感嘆家族投入了一切，但作為當地企業卻沒有得到市政府的任何幫助作為回報，店內的一名員工還曾經被推到商店的牆上，差點被刺傷。

Luhn一家人嘗試過所有選項，卻難過地發現終究還是只能走上關門一途，讓舊金山因犯罪氾濫而關門的零售商又添一例。Jeffrey's Toys在僅剩的營業日期間，將以7折出售店內商品。