時報周刊CTWANT日前捕獲阿達、陳敬宣、吳承璟一同吃鍋，兩男一女的組合還挺奇妙，吃完飯後，陳敬宣直接帶著兩人一起回到她的住處，夜闖她的閨房，看來交情匪淺。原來三人曾合作過《我是顧家男》，這檔戲在2019年播畢，不過戲散情未散，互動就像是好麻吉。

吃飽飯後，陳敬宣帶阿達、吳承璟在餐廳門口聊了一會兒，似乎在討論下一攤去哪。（圖／本刊攝影組）

12月27日晚間6點45分，阿達與一對男女在台北市內湖區一家火鍋店用餐。席間，3人邊吃邊聊，觀察那對男女的互動較多，本以為阿達陪情侶用餐，但最後並非如此。8點半，3人飽餐後走出門口，原來同行的女生是陳敬宣，而另一個男子則是棄藝名吳珝陽、改回本名的吳承璟。3人曾經合作過《我是顧家男》，陳敬宣跟吳承璟曾是同門，當初又演CP，自然話題很多，看來這一餐應該是聚餐敘舊。

才待一小時，阿達、吳承璟走出陳敬宣，道別後各自離開。（圖／本刊攝影組）

吃飽飯後，3人散步到附近的停車場，吳承璟開了車門後，先到繳費機繳費，而阿達和陳敬宣則先坐上車等候。10分鐘後，車子開到同在內湖區的一處住宅，陳敬宣走在前面，3人陸續進屋。原來這邊是陳敬宣的住處，當初在劇中演男人婆的她，真結交不少異性朋友，但顯然只是純友誼，一個小時後，阿達和吳承璟就一起走出陳敬宣住處，相互道別後各自離開。

陳敬宣雖然演藝作品不多，但人氣很高人緣也好。（圖／取自陳敬宣臉書）

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