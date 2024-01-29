台股進入兔年最後一周交易日，投資人要怎麼在2月5日封關前搶紅包過好年？法人表示，台指期1月剛結算，本周二（30日）還有富台指，因此短線台積電（2330）仍是法人機構關注焦點，等結算後，中小型個股應有機會迎來資金買盤，投資人可觀察包括半導體IC設計及AI等相關族群搶短掙紅包。

輝達執行長黃仁勳24日也出席台灣分公司尾牙，並點名9檔供應鏈夥伴，包括台積電、廣達（2382）、緯創（3231）、鴻海（2317）、日月光投控（3711）旗下矽品、華碩（2357）、聯發科（2454）、微星（2377）、技嘉（2376）等等。華冠投顧分析師范振鴻表示，台積電已多次提到AI及HPC（高速運算）應用需求仍然強勁，台積電的動向將會是AI產業的風向球，至於廣達及緯創分別代工伺服器組裝及GPU主板，一個是營收較大、一個是毛利較高，另外聯發科將在1月31日舉行法說，市場也關注三項重點，包括與AI PC 與輝達的合作進度、AI手機滲透率及ASIC 設計服務的狀況。

「台股近期受惠於台積電大漲，大盤指數跳空走高，但融資則未同步增加，18日為2470億元，19、22日分別減少3億元，23、24日雖然分別增加8億元及16億元，但25日又減少8億元。反倒是外資持續買超，因此沒看到外資在台指期拉高佈空，跳空缺口未被封補，有利於農曆年前指數拉高，整體來看，主攻部隊就是『AI+台積電+設備及耗材』，短線漲多修正時資金就會轉重電、生技、軍工，維持輪攻態勢。」華冠投顧分析師劉烱德告訴CTWANT記者。

「觀察台積電近2年走勢，往往法說會出現利多後，股價卻開高走低。」分析師胡毓棠說，但1月18日台積電法說會後一反常態，這次釋出未來每年股利將在13.5元以上、長期毛利率也將可維持53%，主要外資券商給出的目標價幾乎上看700元，激勵台積電19日跳空開出，後續交易日表現也不弱，還推升台股攻上萬八關卡。

緯創旗下AI緯穎在封關前衝上2250元歷史新高，也成為法人看好的搶紅包股。（圖／報系資料照、緯穎提供）

法人分析，台股近期資金方向可以發現，是半導體族群跟AI族群輪動的態勢，其中半導體以台積電為首，AI族群則是輝達、美超微供應鏈，因此短線來說，只要輝達、美超微的股價表現續強，像是技嘉（2376）、緯穎（6669）等業務型態跟美超微比較類似的都可以留意。

另外分析師葉俊敏也建議，可以尋找從往年1月上漲機率較高個股來找紅包股，因為近期資金主要在電子族群，像是半導體、IC設計、連接器、封測等，觀察個股包括新唐（4919）、億光（2393）、頎邦（6147）、。

其中新唐的新一代電池管理系統（BMS）晶片進入量產，主攻伺服器，新唐近期股價位階相對較低，可以留意。億光則是積極擴產車用領域，包括車用照明，車用顯示背光，億光獲利相當穩定，股價也進行修正過，股性相對溫和，股利也很穩定，屬於進可攻退可守的個股。頎邦主要生產驅動IC，而今年又有巴黎奧運，有機會推升面板需求，讓驅動IC廠可望受惠。

華冠投顧分析師范振鴻表示，AI相關概念股將左右指數方向看法仍然不變，指標股仍觀察台積電、廣達（2382）、緯創（3231）為主，另外則關注股王世芯-KY（3661）表現，非電子類部分，則持續關注展望正向且具政策概念的重電概念股，如華城（1519）、中興電（1513）、亞力（1514）、士電（1513）。

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