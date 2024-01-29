「現在距離春節封關僅1周左右的時間，是否要抱股過年將成為投資人的一大難題，近期指數為強勢格局、盤面資金輪動轉佳，且資金有進駐到中小型股的跡象來判斷的話，抱股過年將會是一個好的選擇。」分析師范振鴻說。而台股龍年紅盤將在2月15日開市。

「1月19日台積電（2330）跳空站上600元，當日大盤大漲453點，已表態大盤不易拉回，再加上道瓊屢創新高，輝達、AMD、美超微也都屢創歷史新高，可見龍年新春紅盤行情值得期待，操作上只要避開融資高的股票，選擇籌碼集中度高，特別是法人積極布局的股票就可避開主力在年前調節持股，可留意AI伺服器、AI PC、散熱族群等拉回的買點。」華冠投顧分析師林柏錦告訴CTWANT記者說。

法人表示，接近兔年封關，資金流向台積電，新春紅盤有機會回到聯發科。（圖／報系資料照、周志龍攝）

林柏錦建議，可觀察2家AI供應商，首先是緯創（3231），2023年第四季毛利率衝上9.3%，創新高紀錄，2023年也繳出毛利率、營業利益率、稅後純益率等三率三升，每股純益（EPS）4.08元創下 2012年以來新高，緯創今年第一季將有新產能加入，在高階AI伺服器部分持續出貨，均有利營收成長，隨美股輝達、AMD、英特爾在今年股價屢創新高，身為相關供應商也有望受惠。

第二檔是英業達（2356）。林柏錦說，本土電子代工廠中，英業達是首家有能力自行研發AI晶片，並具備出貨能力，日前推出「VectorMeshTM」嵌入式神經網絡處理器，以低功耗、高效能、高彈性架構三大優勢布局AI市場，客戶包括晶片大廠超微（AMD）及輝達（NVDIA），今年首季將出貨放量，整體AI伺服器營運表現有望跟著衝高。

分析師葉俊榮也建議，新年行情可以觀察2月上漲機率較高的個股，包括信昌電（6173）、矽格（6257）、聯發科（2454）、台虹（8039）等。信昌電為華新集團，近期由於被動元件股價較低，產品發展往高功率市場發展，包括儲能、車用、AI、5G基地台等。矽格近期接獲美系大廠的自製AI晶片訂單，且股價有止穩跡象。

聯發科因為近期資金主要集中在台積電，1月表現相對較弱，但是聯發科天磯晶片銷售狀況不錯，往年2月股價表現不差。台虹主要生產軟板基材，隨著筆電、手機銷售增溫，將帶動軟板需求回升，另外台虹也布局車用軟板，其中軟板在電池用量多，近期股價呈現拉回整理，年後應有機會補漲。

「建議投資人在選擇時，仍要以基本面最為最主要的考量，個股股價若有辦法領先創新高，背後的涵義可能代表著公司營運營運獲利有被上修，在操作方面建議投資人等待相關個股拉回的機會，買黑買跌買支撐。」范振鴻提醒。

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