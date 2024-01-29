海軍磐石艦官兵4年前集體感染新冠肺炎，中視新聞台「2020庶民大頭家」節目討論此事，卻遭國家通訊傳播委員會（NCC）裁罰50萬元，中視不服提起行政訴訟，最高行政法院認為，中視節目內容受言論自由保障，25日撤銷裁罰確定，這是NCC針對中天新聞台裁罰遭法院撤銷「15連敗」後，另件敗訴確定官司。

NCC對中天的裁罰，已經多次被法院打臉，再次凸顯NCC拒絕中天換照（中天關台），完全不具正當性，但NCC主委陳耀祥大選後卻突宣佈，7月31日任期屆滿後將回到大學任教，不再爭取續任，將中天重返52台燙手山芋推給下屆NCC委員，一副階段性任務完成「已不關他的事」，引發新科立委強烈不滿。

新科立委委徐巧芯說，中天案、鏡電視案、中嘉三立案等「明顯雙標」，已引發跨黨立委質疑，陳耀祥眼見民進黨已經不再是立院最大黨，恐失去保護傘，就馬上想回校園，很沒擔當，她直言「太爛」，早就應辭主委下台，未來NCC一定會是就職後的監督主軸。

第11屆立委選舉結果出爐，國民黨重回國會最大黨，除非民進黨能爭取到民眾黨合作，否則新會期想比照上屆立委的68席單獨過半「想過什麼就過什麼」，已無可能。

國民黨新科立委徐巧芯批評NCC主委陳耀祥，因處理中天案、鏡電視案、中嘉三立案「明顯雙標」，引發外界強烈質疑，眼見民進黨已非立院最大黨，恐失去保護傘，即馬上想回校園，太沒擔當，陳早就應辭主委下台。（圖／報系資料照）

外界也預期，過去因綠委強力護航、在立院懸而未決的疑案，在野黨都可能重啟檢視，行政部門要再循先前立院調閱高端合約、衛福部將「9成內容全塗黑」手法呼攏過關，也會踢鐵板。

「NCC委員人事案將首當其衝，外傳蔡政府原有意在內閣總辭前前提名陳耀祥續任主委，沒想到陳先一步閃人，NCC人事案將可能等賴清德總統上任後才提名，將成為新立院朝野對決標的」，藍營高層人士預測。

該人士分析，藍、白陣營都已喊話「嚴格審查人事權」是國會改革重大任務，NCC主委被提名人未來若實問虛答，就算執政黨立委護航也未必保證過關。畢竟法院不斷打臉NCC，NCC是否假獨立機關之名行「政治打手」之實？有無打壓民主國家重要基石「言論自由」？尤其中天被迫從有線電視52台下架，轉到網路發聲後，NCC仍不放棄推動「數位中介法」擬管制網媒追殺，該法還要不要推，都將持續引發討論。

新科立委羅智強直言，NCC否決中天續照、連續開罰「10幾單」行政罰款理由，已一單一單的被法院廢棄，當初NCC拒絕中天續照理由還成立嗎？中天不續照面臨鉅額損失「難道NCC委員都假裝沒看見」？他主張中天須原頻道復台。

國民黨新科立委羅智強、翁曉玲在國民黨中央黨部說明其國會改革主張，兩人也都表達上任後一定會嚴格檢視NCC的施政，要求NCC若要關閉媒體，必須先取得司法審判結果作依據，不能無限擴張行政裁量。（圖／報系資料照）

他強調，民進黨每年都紀念鄭南榕，但如今卻蠻橫關掉新聞台，舉世罕見，對得起主張「百分百言論自由」的鄭南榕嗎？羅智強說，他會推動修法，NCC若還要關電視台或網路媒體，須先由司法機關判決違法後才能執行，畢竟NCC行政裁量權已嚴重遭質疑政治介入，綠媒違規就輕罰或不罰，反之就重罰關台，NCC「先關再說」惡質手法必須終結。

國民黨不分區立委當選人、前NCC委員翁曉玲也認為，NCC在針對中天相關個案上，一開始就可能有先入為主觀念，才會遭到法院連續宣判敗訴，NCC應重啟對中天關台案的審查。她也認為，民進黨透過NCC不斷拿棒子出來打擊廣電媒體，收買、拉攏已擴大到整個網路媒體，她就任後一定全力監督NCC，並針對已不合時宜的廣電三法管制媒體手段推動修法鬆綁。

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