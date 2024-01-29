大選後，民眾黨內鬥傳言不斷，從外放台中，到尾牙未通知，外傳準立委黃珊珊跟前立委蔡壁如互有心結。曾斷言韓國瑜會贏得高雄市長的占星專家李靜唯表示，蔡壁如下半年之後的運勢會逐漸看漲，尤其2025年-2028年更是如倒吃甘蔗；黃珊珊今年年底前人生則將會面臨很大的抉擇或變動。

李靜唯28日在臉書貼文表示，蔡壁如、黃珊珊兩個女人的戰爭，未來幾年誰的運勢最好？蔡壁如人格靈魂都是「戰車」，但是心非常軟，甚至有點護短，一旦她認定是自己人，真的會無怨無悔的付出。所以她辭去台大醫院護理師的職位跟隨柯文哲從政，以「戰車」念舊惜情的性格而言，相信她對民眾黨甚至柯文哲的付出真的頗深。

李靜唯接著表示，蔡壁如去年走「吊人」，今年走「死神」，巧合的是，柯文哲這兩年也走「吊人死神」，兩個人也都巧合的落選。不過「死神」的低潮終將過去，下半年之後蔡壁如的運勢也會逐漸看漲，尤其2025年-2028年更是如倒吃甘蔗。

至於黃珊珊，李靜唯指出，黃珊珊去年走「力量」，確實讓民眾黨贏得極大的舞台及聲量，而今年的「隱者」流年才剛開始，小人口舌是非就沒斷過；「隱者」流年比較適合退居幕後，不適合在檯面上大鳴大放。她更點出，黃珊珊今年年底前人生將會面臨很大的抉擇或變動，從今年開始，尤其是2026年-2028這三年運勢也有逐漸下滑的跡象。