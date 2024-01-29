嘉義市民進黨議員林煒軒，昨天（28日）上午座車遭追撞，對方2名男子毆打林煒軒，導致他腳部瘀青紅腫，李姓助理也被噴辣椒水，林控訴被逼當場「下跪、喊對不起王美惠立委」，強調非行車糾紛，而是「政治恩怨」，檢方昨晚複訊後，深夜11時許，以2人犯罪嫌疑重大，向地方法院聲請羈押禁見。

林煒軒昨指出，李姓助理駕車載他從市議會會館出發，一輛小客車卻一路尾隨，在世賢路地下道對對追撞後，2名男子下車對他與助理動手，逼他「下跪、喊對不起王美惠」，他認為不是單純行車糾紛，是政治恩怨。

林煒軒還表示，他打電話報警後，警方趕抵現場將2名男子逮捕時，就有某位議員打電話給派出所關心，他質疑這是在「關說」。

據了解，吳姓（40歲）與楊姓男子（24歲）是從新北市南下嘉義，由吳男開車，他們供稱，當時看到林煒軒打電話時，懷疑是要撂人來，吳男就拿甩棍攻擊林煒軒，在對李姓助理噴辣椒水，楊男則在一旁把風。

嘉義市警方則是表示，2名男子否認與選舉恩怨有關，稱僅是因為行車糾紛，派出所也未接獲議員電話關心，詢後全案依傷害、妨害自由罪嫌移送地檢署偵辦。

王美惠則指出，這些年她為了民進黨團結，再多委屈都隱忍，現在用行車糾紛，操弄成政治事件，將完全沒有的事，信口開河，「對於這種莫須有的指控及誹謗，會堅持提告。」她還說，希望林煒軒謹言慎行，「走正途、循正道。」