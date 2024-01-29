國民黨立法院長參選人韓國瑜經常被拿「睡到中午」一事攻擊，這讓民進黨準立委王世堅看不下去，跳出來幫韓平反，解釋了背後原因。

王世堅在27日播出的網路節目《下班瀚你聊》表示，類似「睡到中午」、「用腳走路進立法院」的羞辱性言語實在大可不必，大家若加了班、比較累時，確實也會睡到中午。

王世堅接著說，據他了解，韓國瑜當時之所以會睡到中午，是因在北農當總經理，此職務的工作時間，是從凌晨1、2點工作到早上7、8點，此外，韓又是個喜歡交際的人，在工作結束時，喜歡和工人們一起吃早餐，「我知道他當時是因為這個原因，所以我必須稍微澄清一下」。

另外，王世堅還提到了他送韓國瑜手錶的原因，是在有次錄影時，韓國瑜的女兒韓冰提前在現場等他，想為父親和他大吵一事向他致意，這令他相當感動，於是留下了名片，韓冰則注意到他聲音沙啞，送了一盒金桔，不久之後他生日時，又送了馬卡龍和哈密瓜，作為回禮，他便送了韓國瑜父女一對手錶。