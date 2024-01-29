南韓人氣女團LE SSERAFIM 27日受邀登上《2024超級巨星紅白藝能大賞》，而在中場五位成員品嘗台灣美食時，主持人偉晉為提醒團員要拿容器下面一點的地瓜球，被質疑口誤開黃腔，對此，他也立即發文道歉也強調絕對沒有那個意思，而柯震東29日也發文「那句話跟開黃腔一點關係都沒有吧」。
偉晉主持《2024超級巨星紅白藝能大賞》訪問LE SSERAFIM時，被質疑口誤開黃腔引發爭議，事件爆發後，偉晉隨即發文道歉，並強調「我絕對沒有任何別的意思，我願意跟聽到那句話不舒服的觀眾說聲對不起，我應該多注意詞句之間的細節與使用，這是我不足的地方非常抱歉」日後會更加注意用詞。
然而，柯震東在Threads發文「現在是有一個活動是網友酸民接力找炎上對象的活動嗎？！看過影片的應該都知道……，那句話跟開黃腔一點關係都沒有吧」雖未表明是哪個事件，但不少網友猜測疑似與偉晉遭質疑口誤有關。
貼文曝光後，有網友提醒柯震東「你這個發言很危險！但我喜歡」，而他也親自回應「我一直都是危險的男子」；此外，也有不少人在留言區替偉晉說話「我看現場的怎麼想都覺得不是黃腔，到底在偏激什麼」、「一句搭不上邊的話 抹滅了他無數的努力」。
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