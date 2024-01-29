台灣有不少主題遊樂園，桃園一名女子回憶，小時候父母最常帶她去石門水庫附近的「童話世界遊樂園」，園區造景如夢幻天堂，被譽為「台北迪士尼」，但已倒閉多年讓她非常惋惜，她也舉12個在台灣瘋迷一時、已倒閉的遊樂園，包括八仙樂園、布魯樂谷、亞哥花園等，貼文引發網友熱議。

原PO近日於《Dcard》指出，位於石門水庫附近的「童話世界遊樂園」於1984年正式開幕，樂園斥資近3億如迪士尼般，當年宛如兒童的夢幻天堂，被譽為是「台版迪士尼」，小時父母經常帶她去遊玩，但該樂園才開幕14年，就因遊客大減、維護水資源等因素而歇業，現在成了廢墟。

石門水庫附近還有另一座名為「亞洲樂園」的遊樂園，原PO小時也很常跟同學一起去同樂，令她印象最深刻的設施是鬼屋及雲霄飛車，每次都玩得不亦樂乎，玩到不想回家，可惜後續抵不過業內競爭而倒閉。

過去風靡一時的遊樂園，不只有「童話世界遊樂園」和「亞洲樂園」，原PO點出台灣早期12個已倒閉的遊樂園，包括大同水上樂園、亞洲樂園亞哥花園、台多里樂園、悟智樂園、大統百貨樂園、布魯樂谷、東方夏威夷樂園、ㄅㄆㄇ猴園、碧潭幸福樂園、好色羊樂園、八仙樂園等，問網友去過哪些？

貼文勾起網友回憶，多數人提到布魯樂谷，尤其是水上樂園設施最受歡迎，也有網友表示，園方曾在當地附近的國小舉辦繪畫比賽，若有得獎名次即可免費入園，此外還有不少綜藝節目會入內拍攝，吸引許多遊客前往。