大陸人氣男星胡歌過去以《仙劍奇俠傳》、《琅琊榜》等作品走紅。最近他主演王家衛導演的電視劇《繁花》開播，立刻掀起許多討論。這幾年胡歌沒有拍戲時常常被民眾在西藏的加油站或青海公路邊偶遇，不是全副武裝獨自騎行，就是滿臉鬍子在撿垃圾看起來相當樸素與平凡，絲毫沒有明星樣。對此，他也親自回應了。

胡歌最近主演王家衛導演所主導的電視劇《繁花》，開播後備受好評，胡歌再次贏來事業高峰，近年來胡歌沒有拍戲時，常在西藏的加油站或青海的公路邊被民眾偶遇，而大家也常看到他不是在全副武裝獨自騎行，就是滿臉鬍子在撿垃圾，打扮相當樸素低調，絲毫沒有明星樣，跟《繁花》中西裝革履的寶總，《瑯邢榜》中文雅的梅莊主，相去甚遠，因此他也被調侃，「不拍戲的日子不是去做公益，就是在做公益的路上」。

談到這些經歷，胡歌坦言自己2013年第一次到長江源，被自然和公益人感動，這也改變了他業餘生活的重心。他表示：「我要做公益志願者，置身自然，讓我感到放鬆和平靜，自然有種治癒的作用。」

事實上，他和陳龍、劉濤上山下海拍攝的環保紀實節目《一路前行》也受到注目，推出以來引起諸多環保議題討論，3位主持人橫跨半個大陸拍攝紀錄海洋、沙漠、高山的受損與急需修復的地方，大明星引領前行引發關注。在MV發行之前陳龍特邀好友蕭薔題字，優美的字跡與環保節目完美結合，成為美事一樁。