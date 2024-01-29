緯軟深耕IT服務領域，提供專業的軟體與技術服務，並具備跨區整合及全球交付的開發能力，深入AI、大數據及物聯網等先進技術應用領域，掌握關鍵技術服務能量，為客戶提供『數位創新』的全方位服務。台灣碳資產則為台灣少數具備再生能源開發、綠電轉供服務、電動車智能充電及管理、碳排放診斷及管理、國內外碳權開發及資產服務的公司，協助企業一站式解決碳焦慮問題。

蕭清志表示，ESG是企業發展不可或缺的一環。目前緯軟服務的客戶已超過300家，且多為世界500強及大型優質企業，鑑於ESG趨勢逐漸受到全球關注，緯創軟體也將持續完善生態圈、強化夥伴關係，以助力客戶實踐企業永續。

緯軟樂觀看待與台灣碳資產在ESG方面的合作發展，以及衍生的IT服務需求，相信這次的合作將能進一步提升緯軟在ESG領域的數位創新地位，未來將應用自身的軟體技術服務能力，結合台灣碳資產在永續管理服務的的專業知識與資源，強強聯手加速整合，提供客戶優化ESG資源管理及數位轉型的最佳解決方案。