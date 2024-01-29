台北市警局內湖分局港墘派出所警員康家瑋、吳增彥，日前執行巡邏勤務時，在內湖區瑞光路與瑞光路258巷口，發現一輛計程車停在路口中央，員警見狀立即上前查看，發現該車始終無法發動，駕駛心急如焚也不知道如何是好，且當時正值內科上班車流較多的尖峰時間。

由於該車已占用一線車道，造成後方車輛行駛緩慢，經員警判斷應是電瓶發生問題，運將隨即在員警的指令下，由其操作車輛2名員警則協助在車後一起推車，順利將該車推移到不影響交通處停放，順利化解一場危機。

該名駕駛事後向員警表示，車輛於行駛中突然熄火，試圖發動多次未果，幸好警方剛好巡邏經過於第一時間伸出援手，駕駛感謝警方協助使其脫困，整個過程所幸未發生任何交通事故，也大大降低壅塞時間。

內湖分局呼籲，駕車上路前應先確認好車輛狀況，避免發生車輛於道路上拋錨、故障影響交通車流，如遇前述情況，也應先於車輛後方適當處擺放三角警示牌，以免後車追撞，以保護自身安全，並且撥打110，由警方協助引導避免意外發生。