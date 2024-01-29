近日國內軍事研究者網紅發現，中國大陸在福建更新建了兩個「遠火旅」營區，甚至其中一個距離金門僅只有15公里。不過目前解放軍的新型火箭射程都已遠超過百公里以上，甚至逾最新型的火龍A型，射程已超過500公里，涵蓋台灣本島，因此有軍事學者認為，目前福建新建的遠火營區，恐是擔負登陸作戰對海岸攻擊的要角。

根據軍事網紅溫約瑟透過影像情報分析IMINT粉專標記，共軍持續在沿海建新營區，地點就在福建泉州的深埕村和岩峰村，其中深埕村的新建營區被發現有10個車庫，而岩峰村則有8個，最近距離金門縣僅約15公里。

海軍前艦長呂禮詩也認為，火箭軍雖然部署距金門如此近，但火箭部隊機動性強，不可能只部署在固定陣地，在戰時也是一個我方主要攻擊目標，因此部署營區距離我方多遠，實際上並無太大意義，因為只要雙方開打前，共軍遠程火力就會開始四處移動，讓我方難以掌握。

淡江大學戰略所助理教授林穎佑研判，解放軍在福建部署的遠火營，可能是PHL-191型，或許無法打到台灣本島較深地區，但進行登陸作戰來說，這些遠火營有可能會扮演一個對台岸轟或者海岸攻擊的要角。

林穎佑也強調，這些火箭理論上來說是比較沒有具導引的效果，但如果結合了無人機，則與解放軍發揮「察打一體化」的作戰方向相當符合」

共軍近年來大幅發展遠程火箭，這也是未來對台攻擊主要模式之一。「PHL191遠程火箭」若是部署在福建沿海，全台幾乎涵蓋在射程範圍內，比起單一導彈，可以造成更密集的攻擊，因此威脅最大。

目前PHL-191火箭已發展出4種型號，分別為300公厘口徑的10管火箭，最大射程120公里；370公釐口徑的8管火箭；610公釐口徑的2管火箭，最大射程300公里；750公釐口徑的單管火箭，最大射程480公里，精準度30公尺。對我方威脅程度極大。