百萬YouTuber阿滴以英文教學走紅，昨天分享了一張國外梗圖，一件英文標語上衣寫著「MY LIFE IS A」，加上貓咪、屁股、獎盃圖案，笑說能看懂的多益至少800分，而圖案單字是Cat、Ass、Trophy，連在一起變成Catastrophe（災難）。

阿滴昨天（28日）在臉書分享來自國外語言網站的梗圖，是件白色T-Shirt印著英文句子「MY LIFE IS A」（我人生是個），第二行則依序是貓咪、屁股、獎盃圖案，考驗大家的英文詞彙量，阿滴還大膽推測，「看得懂這個的，多益應該至少800分」。

結果照片一PO出，不少網友都看不懂，網紅口譯員「浩爾譯世界」則跳出來解答，其實3個圖案分別代表3個單字，從左到右是Cat、Ass、Trophy，連在一起念就像是Catastrophe，意思是悲劇，所以這句話意思是「MY LIFE IS A CATASTROPHE（我的人生是個悲劇）」。

對此，網友紛紛留言「真的悲劇了」、「難怪我看不懂」、「太準了，700分報到」、「705的確看不懂」、「我還真沒想到最後一個字的英文」、「竟然能這樣組合真厲害」、「還好有唸出來」、「多益995，推」。