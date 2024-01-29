小編今天（29）日精選5件不可不知的國內外財經大事。《日經亞洲評論》報導，日本政府打算效法歐美針對中國、俄羅斯等國實施特定商品、零件與技術的出口管制，以免日本產品或技術在他國淪為軍事用途。消息稱日本經濟產業省最快將在今年度結算前（3月31日前）向出口管制委員會提交最新規定。

【1】效法歐美 日本擬對中俄實施出口管制

據報導，日本將海外地區分為三大類。第一類是聯合國安理會決議禁止出口武器的國家，第二類是美國、英國、韓國等27個實施特定出口管制的國家，第三類是其餘國家。日本打算針對上述第三類國家實施出口管制，而這類國家包括中國及俄羅斯。

【2】機師罷工落幕 長榮航：守護旅客權益與勞資和諧雙贏

機師工會長榮分會與長榮航空公司間之勞資爭議，近日在行政院鄭文燦副院長與勞動部等主管機關積極協調、協助下，今（28）日晚間，勞資雙方終於就勞資爭議事項逐項達成協議，並在主管機關見證下，於行政院正式簽約，讓此次爭議畫下句點。

【3】黃仁勳欽點九強 緯創最搶眼

帶領美股和台股走向AI時代的輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳，訪台點名台積電（2330）、廣達（2382）、緯創（3231）等九檔台股企業為「超級巨星」，也是NVIDIA的密切合作夥伴，引起市場高度關注。

【4】兩大紅利不再 和泰重返競爭

和泰車2023年業績衝上新高，連續22年稱霸台灣車市龍頭。據法人預估，和泰車2023年有望大賺逾四個股本，市場也傳出和泰車年終獎金加上年中紅利，最高有望突破15個月，同創新高。和泰車董事長黃南光26日表示，根據公司內部設定的目標，2024年業績要繼續攀峰，但他也示警：2024年新車市場不再有疫情遞延交車紅利，回歸激烈競爭型態，是充滿挑戰的一年。

【5】16檔低基期股 兔跳迎龍

金兔年進入封關倒數階段。法人指出，受長假效應及丙種領內資結帳賣壓影響，預料台股下周將量縮震盪，但外資買盤仍可望持續進駐，考量台股指數漲至萬八高位，可聚焦在低基期的東陽、欣興等具補漲潛力且外資開始吃貨的16檔個股，搶在封關前跳躍領紅包。