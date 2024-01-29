新北市警局板橋警分局板橋派出所警員郭起綸、李宗原，前天（27日）下午4時許巡邏時，行經一家當鋪時，店員吿稱知有老婦拿著證件，但是說詞反覆卻急需借錢，經了解該位82歲邱婦是失蹤人口，因網路交友陷入愛情詐騙，經警方苦口婆心勸告，才阻止她遭詐騙，並協助返家團圓過好年。

據了解，板橋所巡邏員警在發現一名老婦人神情憔悴，獨自徘徊在當鋪內，店員表示，老婦拿著證件急需借錢，覺得疑似遭詐騙，員警隨即主動上前關心，經使用警用M-Police系統查詢，邱婦在1月初才被家人通報為失蹤人口，深入詢問後，發現邱婦竟是因網路交友，遭「親愛的老公」欺騙需要30萬元資助，故才會到當鋪像要借錢。

員警不斷向邱婦表示可能遭詐騙，但老婦仍聽信詐騙集團，不願相信是陷入愛情詐騙，警方見狀趕緊安撫老婦情緒，且不斷強調一定是詐騙行為，請老婦先不要急於付款，經苦勸後，老婦先與警方回派出所休息。

返回所後，員警不斷耐心解釋詐騙等相關情形，老婦這才漸漸相信是遇到詐騙集團，即時成功阻詐30萬元，警方也辦理撤銷協尋，並通知家人將老婦帶回家，讓她能與家人在年節前團聚。

板橋警分局長陳宇桓提醒，現今詐騙手法日益創新，對於網絡上的誘惑和與陌生人的互動，應保持冷靜和警惕，緊緊守護自己的金錢，避免成為詐騙分子的下一個目標，並且呼籲臺灣逐漸邁入老年化的社會，呼籲社會大眾，家有高齡老人或弱智身障者，外出時儘量由家人陪伴，並請記得隨身配帶名牌、身分證明或電話，以便適時提供聯絡資訊，確保弱勢族群安全。