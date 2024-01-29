李珍妮捲入和名媛王子苓、前主播李雅楹的互罵風波，甚至遭對方提告，也讓一向行事低調的她如今被迫必須出面捍衛自己清白。她在臉書上寫下當天餐會的來龍去脈，她強調並沒有對兩人口出惡言，反而是對方羞辱罵她「不要臉，穿得像聖誕樹的賤人。」她認為這已經是一種公開霸凌，她身為單親媽媽，身教重於言教，對方的惡意行為讓她身心受創，而媒體報導內容也並非事實，她已委請律師提告。

李珍妮再三強調，台灣社會不應淪為集體羞辱一位女性的「劊子手」，「我做錯了什麼？只是希望吃個熱麵包，卻被大家用不實的謠言取笑，還有天理嗎？」

李珍妮在臉書上寫下當天餐會的整個過程。她表示，去年11/16當天，是一位卓小姐和王姓商人約吃飯，她因為之前幫了卓小姐一個忙，卓小姐邀請她出席餐會，但她當天要出席一個公益活動，於是婉拒卓小姐的盛情邀約，但卓小姐再三邀請讓她不好意思拒絕，於是在餐會開始了一個小時之後才趕到現場。

李珍妮表示，卓小姐和王先生原本就知道她會晚到，等她到了現場，餐會已經開始一個多小時，麵包也早已冷掉，所以她希望主廚重新烤一份麵包。沒想到「遭李雅楹和王子苓當場罵我『不要臉晚來還敢『撒野』，別人的地盤，有得吃就偷笑，穿的像聖誕樹，賤人！』

李珍妮覺得有些莫名其妙，因為從頭到尾她都不曾罵過李雅楹或王子苓，李珍妮合理懷疑整個事件都是她們兩人自導自演，李珍妮在臉書寫下「以王子苓過去幾十件傷害刑事罪名被判刑，如果我有罵她，以她個性早就打我了。」

另外針對媒體報導，「王姓商人被帶去帝寶泡玫瑰浴」一事，李珍妮非常憤怒，「我是一個單親媽媽，我親自教導自己的孩子，這種謠言被大眾當作茶餘飯後的笑料，不但傷害了我也傷害了家人，台灣社會不應淪為集體羞辱一位女性的「劊子手」，李珍妮痛訴「我做錯了什麼？只是希望吃個熱麵包，卻被大家用不實的謠言取笑，還有天理嗎？」

李珍妮表示，她已委任律師於新北市地方法院向王子苓提出刑事公然侮辱及加重誹謗罪告訴，並同時加告民事侵權行為損害賠償新台幣5000萬，也於台北市地方法院向李雅楹提出刑事公然侮辱及加重謗罪告訴，並同時加告民事侵權行為損害賠償新台幣5000萬，賠償金將全數捐給慈善機構做公益。

李珍妮強調，她並不想攻擊任何人，也不會去揭人隱私，她希望這整件事就交由司法審判，如果對方仍持續造謠，她已委請律師搜證，同時她也對於這次事件浪費社會資源感到抱歉。