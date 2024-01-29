0940更新，台股早盤獲資金追捧，一度漲逾80點。此外，解除機師罷工危機的長榮航，早盤大漲近6%，最高觸及32.20元。

美股上周五漲跌不一，觀望本周企業財報與聯準會利率決策會議結果，台股今（29日）以18001.24點開出，小漲近20點，重返萬八，台積電維持漲3元至647元，聯發科漲9元至945元。

台股上周五下跌7.59點，收在17995.03點，成交值2539.58億。三大法人外資及陸資買超，投信、自營商賣超，合計賣超2.41億。自營商賣超39.84億，投信賣超11.87億，外資及陸資買超49.3億。

美股四大指數僅道瓊收紅，市場觀望本周財報周走勢，道瓊上漲60.33點（或0.16%）至38109.43點，那斯達克指數挫低55.14點（或0.36%）至15455.36點，標普500指數下跌3.19點（或0.07%）至4890.97點，費城半導體指數下殺130.15點（或2.91%）至4342.10點，台積電ADR小漲0.70美元（或0.60%）至117.26美元。