義大利「紅髮哥」辛納（Jannik Sinner）以22歲之齡摘得澳網冠軍，賽後他誠摯地感謝在場觀戰的雙親，「我希望每個人都能有這樣的父母，他們總是讓我選擇自己想做的事。當我小時候，我轉向其他運動，他們也從來沒有給我壓力，我希望所有小孩子都能獲得這種自由，我非常感謝他們。」

辛納出生於義大利北境，小時候央求母親讓他學習滑雪，他滑得很好但後來又去踢足球，14歲時他要離家學習網球，父母也放他去了。「我14歲離家，自己煮飯、洗衣，這是讓人長大的最快方法。對我來說這很艱難，但我明白父母要揮別14歲的孩子也不容易，他們永遠不會給我壓力，這是我能有今天的關鍵原因。」

「我很少見到我的父母，但每次看到他們都是非常美好。」辛納的家人比較低調，通常不會出現在他的比賽，辛納自幼就習慣了獨自奮鬥。

球王喬柯維奇（Novak Djokovic）4歲開始學網球，2008年他以21歲之齡摘下澳網冠軍，辛納是喬帥之後最年輕的澳網男單冠軍。算起來辛納學網球不滿10年，就在澳網先後戰勝球王以及「硬地之王」麥維德夫（Daniil Medvedev），成為網球三天王時代以來的首位澳網冠軍，這一冠的成色無與倫比。