女星陳美鳳出道至今40多年，演出不少經典影視作品，今年67歲的她保養得宜，歲月不僅未在她臉上留下痕跡，身材也依舊相當火辣，因此擁有「最美麗歐巴桑」的美稱；然而，陳美鳳時常在社群媒體與粉絲分享生活，日前她她在臉書大方分享笑臉外套的穿搭照，對此，好友藍心湄則問「為何妳都在廁所拍照」，她也親自回應了。

陳美鳳28日在臉書曬出她穿著笑臉圖案的外套搭配黑色長褲的穿搭照，從入鏡的浴缸、馬桶可見她是在廁所內拍攝，文案中她開心寫下：「喜歡配成套的，這種天氣外套可以穿出門，笑臉圖案穿了好開心」；照片曝光後，許多網友紛紛留言稱讚「好可愛！這微笑好讚」、「太好看了！浴室燈光美吧」、「這個衣服好搭配美鳳姐的笑臉喔」、「鳳姐姐很多衣服都好有活力，穿起來都朝氣十足」。

然而，好友藍心湄在留言區好奇問道：「很潮，但只有一個問題，妳家拿摩（麼）大，為何妳都在廁所拍照啊…」對此，陳美鳳則笑回「好像特別喜歡浴室，浴室小好整理較好拍唷」。

好友藍心湄在留言區好奇問陳美鳳為何都在廁所拍照。（圖／陳美鳳臉書）

事實上，陳美鳳在此之前也於在浴室拍過一組穿搭照引發討論，照片中她身穿香奈兒黑色大衣，搭配同品牌帽子、手套、耳環，顯得貴氣十足；但值得注意的是，陳美鳳身穿的大衣是在30年前買的，可見她的身材十幾年來都沒變，讓網友看驚呼「到底為什麼永遠都可以怎麼美啦」、「時間都為你暫停了」。