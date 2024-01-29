一名男網友在「匿名公社」貼文表示，他今年已經38歲，大概是在高中時，就決定這輩子不想結婚，主要是因為，從小看盡婚姻的醜陋面，不僅是爸媽的貧賤夫妻百事哀，還有舅舅的對婚姻的不忠與家暴，導致2個兒子品德不好常常出包。

該位男網友還說，身邊的許多男生朋友，因個性不合訴請離婚、爭孩子監護權，女生朋友則是老公出軌、欠債。男網友認為「一個人比較好」，不用在乎別人感受，他也開始慢慢規劃年老生活，存好錢不拖累別人，至於「孤單」，其實感覺還好。

男網友指出，最近他姑姑跟堂姐、堂姐夫北上，希望他今年農曆7月去越南一趟，找個越南妹結婚，因為他家這邊的堂哥都沒結婚，年紀也徧大，等同於將「斷代」，他母親也快要60歲，也很希望他能結婚，有個人可以幫她忙，讓她可以退休。

男網友表示，「有時候我想想，我是不是很自私？」希望單身或是在婚姻裡的網以們，能夠給他建議。

網友紛紛留言表示，「不自私 ，用自己的期待來勒索別人才是自私」、「絕對不要為了別人的期望結婚，結婚不是必修課，一個人真的很好」、「既然都看了那麼多例子，自己也都自由自在的生活了大半輩子，怎麼臨老了，又轉入那個死胡同裡去？」

「我也38了，結過婚也離了，現在一個人我覺得挺好的，除了操心賺錢的一日三餐就是操心自己和家人的身體健康平安而已」、「你不自私，自己過得舒服就好啦！只是你死後沒有人繼承、也沒有捐掉，財產通通給國家國家就喜歡你這種的」。

「再選擇一次絕對不結婚，沒有愛更慘，建議找聊得來的伴，別輕易因為別人的無知犧牲自己最重要的幸福」、「單著很好啊，沒有契合的真的不必硬要，想看看孩子生了後又要養，房貸車貸怎麼辦」。

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