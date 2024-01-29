代表國民黨角逐立法院正副院長的準立委韓國瑜（左二）、立委江啟臣（左一）拜會民眾黨團尋求支持。（圖取自中時新聞網直播）

【LIVE直播】韓國瑜、江啟臣赴民眾黨團拜會 雙方進行閉門會談後受訪

代表國民黨角逐立法院正副院長的準立委韓國瑜、立委江啟臣，今（29）日上午拜會民眾黨團尋求支持。雙方稍早已會面，韓國瑜也與民眾黨準立委黃國昌握手，甚至還問對方說「要不要擁抱一下」？韓國瑜會後接受訪問時強調，只講4項改革，且共識非常好。

韓國瑜、江啟臣兩人今在上午9點前抵達民眾黨團，由於本次採閉門會議，韓江配被媒體喊話「會不會擔心被民眾黨騙？」均未回應，而是直接與在樓下迎接的民眾黨準立委黃國昌、黃珊珊、陳昭姿問候寒暄。

雙方隨後上樓；韓國瑜和江啟臣到場後，逐一喊出各白營準立委名字並握手，誠意十足，氣氛愉悅。其中雙方合照時，韓國瑜也主動搭肩黃國昌，問要不要擁抱一下？

韓國瑜會後接受訪問時表示，他跟江啟臣很榮幸來拜訪民眾黨，包括黃國昌委員總召跟其他委員。韓國瑜強調，會中溝通國會改革，以及將來在野黨能否聯手滿足人民需求、期待。韓國瑜表示，雙方溝通無話不談，所有溝通意見都非常徹底。

針對很多人對此會談形容成密室協商、有利益勾結，韓國瑜澄清，國民黨如今是在野，沒任何資源，只有無比真誠跟民眾黨交流意見，呼籲外界不要用負面思維來看這場良性又健康的拜會。韓國瑜重申，期待跟民眾黨八位立委未來在立院有新國會、新改革、新期待，能共同有更卓越表現，滿足人民的期待。

黃國昌則表示，感謝韓、江來民眾黨拜訪，如同韓上述所說，這是非常健康 、良性的互動，沒有外界形容的私設刑堂、密室協商，兩黨針對國會改革理念，以及未來在國會中，在野黨對執政黨立委，針對國會改革議題，如何讓國會更進步，國會民主更符合國家、人民的期待，感謝韓、江委到民眾黨團與八位成員進行良性、友善的意見交流。

至於這場會談是否為君悅事件2.0？韓國瑜則表示，「想太多」，強調今年2月開始，大家就是同班同學，未來回想這段甜蜜、緊張又刺激，還幫老百姓解決很多需要，並帶動國會改革，是抱持這樣的觀念來的，非常感謝黃國昌跟民眾黨其他立委能接受。

至於這場會談是否有談到委員會單一召委制，韓國瑜則表示沒有，只講四項改革，且共識非常好。