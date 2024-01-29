俗稱「送肉粽」的送煞儀式原盛行於鹿港等沿海地區，但近幾年幾乎已在彰化縣「遍地開花」，其神祕色彩雖已逐漸褪去，但民眾得知相關訊息後，大都仍會選擇儘量迴避。但鄰近的南投水里鄉上安社區27日公告，將於29日下午3時舉行送煞儀式，屆時會經過台21線上安至龍神橋路段，提醒民眾避開。

水里鄉上安社區27日發布公告，將於今天(29日)下午3時到4時30分舉辦送煞儀式，隊伍行經台21線上安至龍神橋路段，從鵲橋下方（三部路上）右轉水信路三段，出庄郡安橋上車，接著往水信路二段到龍神橋下，呼籲民眾非必要避免外出。相較以往為了避免造成他人不便，送肉粽多在晚間舉行，這次選在白天舉辦，引發討論。

「送肉粽」是中部沿海地區特有的送煞科儀，地方上若是有出現輕生死亡者，憂心亡靈怨氣重恐會尋找替死鬼，因此演變出此科儀辦法事化煞，旨在撫慰民心，但過程中生人須迴避，以免沖煞。