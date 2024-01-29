日本一名70歲胃癌末期患者自稱是70年代企業爆炸案的通緝犯桐島聰，29日傳出已經在神奈川縣鎌倉市一間醫院病逝。

1970年代參與日本企業爆炸案的「東亞反日武裝戰線」成員桐島聰今（29）日傳出已病逝，他先前因胃癌癌末住院，25日自稱是逃亡49年的通緝犯，旋即落網。

日本放送協會（NHK）29日報導，調查人員透露，在神奈川縣一家醫院治療胃癌的桐島聰已經離世，享壽70歲，日本警視廳正透過DNA分析是否就是參與70年代企業爆炸案的通緝犯桐島聰。

桐島聰為日本無政府主義激進組織「東亞反日武裝戰線」成員，因參與1975 年4月東京銀座韓國產業經濟研究所的爆炸案遭到通緝，此後神隱49年。

25日一名在神奈川醫院治療末期胃癌的70歲男子突然向醫院供稱，自己就是逃亡半世紀的桐島聰，「希望以真名迎接最後的日子」，並詳細說明事件的具體細節，隨即在醫院落網。

日本警方認為，男子極有可能就是桐島聰本人，將對他的身份進行確認。

NHK引述日本調查人員指出，這名男子於今年初起住院治療，住院時未出示健保卡或其他身份證明，自費接受治療。

男子住院前一直在神奈川縣一家土木工程公司工作，並工作了很長一段時間，住院時由公司同事陪同，公司並不曉得他可能是通緝犯。

「東亞反日武裝戰線」於1970年代進行一系列企業爆炸案，包括三井物產、三菱重工等跨國企業相繼成為目標，一共發生12起爆炸案，1979年三菱重工大樓爆炸案釀成8人死亡、165人輕重傷。桐島聰則因涉嫌參與1975年4月在東京銀座的韓國產業經濟研究所大樓爆炸案遭到通緝。