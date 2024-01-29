據美國之音引述路透報導，中國的華剛礦業1月27日宣佈，將在剛果民主共和國投資最多70億美元的基礎設施項目，作為與剛果銅鈷合資企業協議的一部分，並稱這是推動中國和剛果合作新發展的「重要一步」。

雙方發布聲明稱，同意維持目前的股權結構，而中國合作夥伴中國水利水電建設集團公司（Sinohydro Corp）和中國中鐵股份有限公司（China Railway Group Limited）將向剛果支付每年1.2％的特許權使用費。

報導稱，剛果民主共和國現任總統費利克斯·齊塞克迪（Félix Tshisekedi）的政府一直在重新審視前總統約瑟夫·卡比拉（Joseph Kabila）所達成的協議。根據該協議，中國合作夥伴同意修建道路和醫院，以換取與剛果國營採礦公司–-採石採礦總公司（Gecamines）成立的合資企業68％的股份。

根據協議，中國投資者承諾在基礎設施項目上投入30億美元，不過剛果國家審計機構財政監察局（IGF）認為該礦的價值可能被嚴重低估，因此去年要求中方將這一承諾增加至200億美元，以反映礦產的實際價值。

齊塞克迪指示其政府在2023年5月訪問中國之前與投資者進行談判。他的目標是將剛果在合資企業中的持股比例從32％提高到70％。

剛果財政監察局負責人朱爾斯·阿林蓋特（Jules Alingete）在新聞發佈會上表示：「這是一項雙贏的協議。」他補充道，談判並不容易。

剛果反腐敗聯盟負責人歐內斯特·姆帕拉羅（Ernest Mpararo）表示，這一宣佈是向前邁出的一步，不過同時也指出華剛礦業仍然免除納稅，他還指出，根據2023年剛果財政監察局的一份報告，中國所承諾基礎設施投資的30億美元中，僅支出了8.22億美元。

剛果是世界上最大的鈷生產國，提供全球70％的鈷，鈷是電動汽車和手機電池的關鍵組成部分。同時剛果也是世界第三大銅生產國，其採礦業主要由中國公司主導。

齊塞克迪於去年12月贏得第二次連任，並在1月20日的就職演說中就已預告了該協議。

齊塞克迪總統表示，通過跟華剛重新談判而獲得的70億美元將用於一項道路建設計劃，但根據許多觀察人士的看法，中國財團一直未能履行按照原始協議所作出的承諾。再加上各種支出缺乏透明度，致使人們懷疑該項目中恐怕貪汙腐敗盛行。