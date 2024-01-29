《老少女奇遇記》主持班底楊貴媚、鍾欣凌、嚴藝文，近日前往日本秋田尋找在日台灣人，挖掘他們在日本生活的感人故事。鍾欣凌、嚴藝文自11月的熊本行程後，成為泡湯之友，2人常在收工後相約泡溫泉，害羞的楊貴媚則是無法突破自己，只敢在個人湯屋享受愜意時光。

如果全裸泡溫泉被認出，會先遮哪裡？2人不約而同表示會遮臉，結果鍾欣凌被虧即使遮臉也會因為身材被認出，她笑說會假扮成好友杜詩梅、林美秀大方的打招呼，相當幽默。

嚴藝文說，即使在台灣也沒有跟朋友一起全裸泡湯過，鍾欣凌目前是她唯一一位坦誠相見的好友。2人經過幾次的泡湯，從一開始的羞澀轉變成坦蕩蕩，嚴藝文笑說，「之前泡湯時都會一直縮肚子，尤其下水那霎那，不像這次跟欣凌 我們就跟歐巴桑一樣。有次泡在溫泉裡，才發現原來大家都會帶著小毛巾遮一下再慢慢走到溫泉池」，鍾欣凌則認為全裸泡湯讓她超自在，無形中釋放了很多壓力。