民眾黨前立委蔡壁如近期因未受邀出席台北感恩餐會，到了中部場時，名字又被主辦單位寫錯，使她和民眾黨、黨主席柯文哲的關係受到外界議論。對此，民眾黨台北市議員「學姐」黃瀞瑩曝光了近身觀察柯文哲與蔡壁如關係的發現。

黃瀞瑩昨（28）日在政論節目《TVBS戰情室》表示，在討論民眾黨感恩餐會相關議題時，很多人在中間挑撥離間，要分化黨內感情。她提到，自己有參加這次引發風波的北部餐會，當時的與會者只有雙北和新竹的市議員，「我們是不是要說，台中、高雄的都沒來？」民眾黨的感恩餐會本就有規劃在北、中、南舉辦，何必去做這樣的挑撥？

「前幾天我也才和主席坐下來面對面談話」，黃瀞瑩近身觀察發現，柯文哲與蔡壁如的關係並非其他人可以說上話，從台大醫院到台北市政府，他們之間的默契一直存在，就算因故很久沒聯絡，兩人還是可以在一碰面時，馬上有共同話題可以對談。

而針對蔡壁如稱「中部比較溫暖」，黃瀞瑩解釋，當時到台中幫忙輔選時，蔡曾告訴她，台中有一群非常熱情的志工，上下班時都會來幫忙，因此在她看來，蔡講這些話並沒有太多的疑慮，相關猜測大可不必。

不過對於學姐所謂「外界分化」的這種看法，前立委郭正亮早在日前表示不以為然，他27日在政論節目《新聞大白話》中直言，舉辦該場感恩餐會的餐廳隨便擺都有50桌，民眾黨現任立委和參選立委加一加也僅15個人、兩桌而已；若因想感謝幫助最大的人，而邀請館長、愛莉莎莎等人，當然可以理解，但立委是重要主角，沒有被邀請，這是什麼樣的感恩餐會？

在郭正亮看來，蔡壁如總有幫民眾黨拉到不分區選票，這樣的功臣不應被漏掉，儘管民眾黨會解釋是「行政疏失」、秘書處該打屁股，或台中、高雄也會辦，但據他了解，其他地方辦的都是茶會，不是尾牙，當有人會覺得民眾黨內權鬥竟可以高過一些共同標準，對黨就是一個警惕。