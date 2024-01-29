台積電積極布局全球，海外設廠方面，日本廠設廠速度堪稱最有效率，除了一廠即將在下月24日舉行開幕典禮，近日媒體更披露，下月6日台積電就會先發表二廠的細節，引起市場高度關注，就連PTT網友都熱烈討論，不僅讚嘆日本廠的效率，更擔憂美國廠的狀況。

熊本當地媒體指出，日本農林水產大臣坂本哲志在地方會議上宣布，台積電將在6日正式公布菊陽町為二廠的地點，該廠與一廠相鄰，日本政府預計給予7500億日圓（約新台幣1611億元）的補貼。

熊本一廠僅花1年8個月就完工，如今二廠的細節也即將曝光，讓PTT網友們感嘆效率真快，反觀美國廠的延遲量產的窘境，「會不會熊本2廠都蓋好了，美國1廠都還在蓋」、「美國要蓋多久」、「反觀米國…」、「果然，日積電比美積電還快」、「反觀美國…真的很爛。」

美國廠進度落後，台積電已經宣布一廠延後，量產時間從2024年底延至2025年，二廠的時程也跟著往後延，量產時間可能落在2027年至2028年，較原先的2026年還要晚，外界多半認為，文化差異大、工會態度強硬及政府補貼不如日本積極等因素是主要原因。