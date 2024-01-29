全球最先進的晶片約有92％是由台積電生產，台灣晶片供應攸關世界經濟發展，但美國財經媒體撰文示警，台灣台電公司財務狀況不穩定，正威脅台灣在發展綠能方面的雄心，並損害作為全球最大晶片製造製造中心的吸引力，萬一爆發台海危機時更顯不利。

報導指出，預計台電2023年將再度出現巨額虧損，今年也不會有太大改善，台電基於政治壓力，保持著低電價，無法將天然氣和煤炭的更高成本完全轉嫁給客戶；此外，台電押注離岸風電開發，但這種可再生技術在全球各地都面臨困難挑戰。

報導示警，如果台電未來無法在發展綠能上取得足夠的進展，台灣作為半導體製造中心的吸引力將受到影響。為蘋果和輝達等公司供貨的台積電，目標是到2040年全面使用再生能源。

雪上加霜的是，台灣截至2022年為止，高達八成的電力是來自天然氣、煤和石油，這將導致台海爆發衝突時，在能源供應上更顯脆弱，加上台灣政府計畫逐步淘汰核電，未來要發展綠能更具挑戰。