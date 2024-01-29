高雄林園派出所遭突襲搜索 雲檢跨縣帶走1員警約談 09:492024/01/29 中時 袁庭堯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 林園派出所遭外轄檢方搜索！29日上午8點多，高雄市林園分局林園派出所突然遭到外轄檢方帶隊搜索，迅速完成蒐證後，檢方又帶著派出所內一名員警返家、進一步搜索，搜索的目的及原由，仍待警方出面說明。（本報資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 林園派出所遭外轄檢方搜索！29日上午8點多，高雄市林園分局林園派出所突然遭到雲林檢方帶隊搜索，迅速完成蒐證後，檢方又帶著派出所內一名員警返家、進一步搜索，搜索的目的及原由，仍待警方出面說明。 高雄地檢署否認參與此次搜索行動，強調是外轄單位發動。 吃了應召女還不滿足 連國小女兒也染指！「做工的人」慘啦 愛愛小女友3次無套內射 不滿被分手！男大生竟「這樣做」 美籍男全裸接受服務 精蟲衝腦！強逼按摩妹「口腔運動」 #高雄市警局 #林園分局 #林園派出所 也許您會感興趣 推薦閱讀 台中高帥副所長防詐宣導有效 引婆媽騷動 15:232024/01/22 社會 台中詐欺防衛戰 阿伯臨櫃提領48萬 警揭詐騙手法 16:022024/01/23 社會 高市府偕勞動部聯檢林園石化廠 多項缺失共罰16萬元 14:322024/01/26 生活 「借錢哥」商圈騙財身背三條通 警見他手上「掛這物」機警逮人 16:162024/01/26 社會 高雄路上驚現「印度貨車」 車頂2層紙箱無固定警方出手了 11:112024/01/26 社會 高雄警增設6處科技執法 專抓這項違規 17:402024/01/24 社會 寒流來襲 桃園社會局啟動街友低溫關懷 20:482024/01/21 生活 恐春節罷工 機師工會、長榮航今勞資協商 14:112024/01/24 生活 台中天津商圈年貨大街登場 警公布交管計畫 15:102024/01/24 生活 Toyz濺血遭「趁亂補腳」 超哥員工進派出所說明 18:222024/01/22 社會 早鳥限量2千名額 桃園機車駕訓加碼再補助1300元 13:282024/01/25 寶島 長榮機師不排除春節罷工 桃園勞動局回應了 11:222024/01/22 生活 月嫂到宅服務誆稱投資穩賺 產婦偕夫匯款才知受騙 17:112024/01/25 社會 「彩虹爺爺」黃永阜寒潮中辭世 遺體暫厝這裡 19:022024/01/23 生活 超強寒流來襲 桃市府憂心農損啟動防寒措施 13:242024/01/22 生活 高市護理之家及住宿式長照機構「督導考核」 6家不合格 12:282024/01/26 生活 失智婦迷路走一公里被帶回 遇熱心民眾一路護送 15:122024/01/28 社會 國防部委外經營幼兒園驚傳虐童！家長怒：園方知情不報 11:432024/01/28 生活 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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