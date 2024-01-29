林園派出所遭外轄檢方搜索！29日上午8點多，高雄市林園分局林園派出所突然遭到雲林檢方帶隊搜索，迅速完成蒐證後，檢方又帶著派出所內一名員警返家、進一步搜索，搜索的目的及原由，仍待警方出面說明。

高雄地檢署否認參與此次搜索行動，強調是外轄單位發動。

吃了應召女還不滿足 連國小女兒也染指！「做工的人」慘啦
愛愛小女友3次無套內射 不滿被分手！男大生竟「這樣做」
美籍男全裸接受服務 精蟲衝腦！強逼按摩妹「口腔運動」
#高雄市警局 #林園分局 #林園派出所