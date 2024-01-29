林園派出所遭外轄檢方搜索！29日上午8點多，高雄市林園分局林園派出所突然遭到雲林檢方帶隊搜索，迅速完成蒐證後，檢方又帶著派出所內一名員警返家、進一步搜索，搜索的目的及原由，仍待警方出面說明。

高雄地檢署否認參與此次搜索行動，強調是外轄單位發動。