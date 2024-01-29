香港藝人鍾麗緹出道多年，憑著美艷外型被封為「性感女神」，近年來常在廣告、綜藝節目及商演見其身影。並積極拍影音與女兒互動。至今保養得宜的她最近現身王嘉爾寧波演唱會，模樣卻與以往不同，讓網友驚呼：「姐姐頭髮髒了哈」

鍾麗緹一向與女兒都是王嘉爾粉絲，近日兩母女又再一齊追星，來到王嘉爾的演唱會，雖然她戴上黑色口罩，但依然一眼被觀眾認出，現場觀眾見到鍾麗緹後，瘋狂大喊鍾麗緹名字，可見鍾麗緹人氣不減。從現場片段可見，鍾麗緹一頭長髮披肩，髮量驚人，富有女人味。然而鍾麗緹卻似乎匆匆出門，沒有戴帽，以油頭示人，遠看頭髮不如以往順滑，鍾麗緹熱情向觀眾打完招呼後，似乎也意識到打扮太隨意，不好意思地用用手掩住頭髮。網友們看完影片後，紛紛開玩笑表示：「姐姐頭髮髒了哈」、「頭髮有點油」。

香港性感女神鍾麗緹2016年梅開三度嫁給張倫碩後，過著幸福美滿的婚姻生活。事實上，鍾麗緹育有3個女兒，Yasmine、Jaden與Cayla，其中Jaden與Cayla是她與嚴錚所生，但在兩個女兒還小的時候就離婚了，並與現任丈夫張倫碩一起生活，也時常在社群上分享與家人的日常。而Cayla亭亭玉立的形象，也多次參與走秀及演戲，十分多才多藝。