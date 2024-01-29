1月23日，海峽兩岸（武漢）車輛技術創新聯盟產業對接會在武漢經開區成功舉辦。來自海峽兩岸的40餘家汽車產業鏈上下游企業圍繞自動駕駛、新能源、車聯網及配套系統等領域開展產業推介和專案對接，共話合作、共謀發展。

產業對接會現場兩岸會員企業68家共襄盛舉。（圖／張紅強攝）

據悉，海峽兩岸（武漢）車輛技術創新聯盟（CSVA）由武漢汽車行業協會和臺灣電機電子工業同業公會等民間團體發起成立，是第十七屆湖北·武漢臺灣周產業合作的重要成果之一。聯盟於去年9月在武漢經開區成立，致力於整合武漢、臺灣整車及汽車電子、電器等零部件先進技術資源，加強兩地汽車零部件融合發展。自成立以來，現已發展兩岸會員企業68家。

產業協同、優勢互補

「武漢是全國重要的汽車研發、生產、銷售基地，具有市場廣大、用戶眾多和全產業鏈等優勢，而臺灣地區在電子、電器、電機等領域擁有領先優勢，」臺灣電電公會理事、海峽兩岸（武漢）車輛技術創新聯盟輪值會長陳宏欽表示，「兩地汽車產業鏈有強互補性，未來將進一步深化交流、開放合作，攜手共同推進兩岸在汽車產業鏈供應鏈的優勢互補與融合發展，共建汽車產業新生態。」

輪值會長陳宏欽向東風公司副總經理李瑋贈送「聯盟支持單位」匾牌。（圖／張紅強攝）

在聯盟推動下，總部位於武漢經開區的東風公司與建大輪胎、驊盛車電、宇碩科技等臺企已開展深入合作。活動現場，陳宏欽向東風公司戰略規劃與科技發展部副總經理李瑋贈送「聯盟支持單位」匾牌。

東風汽車集團有限公司黨委常委、副總經理陳昊表示：「未來東風公司將與包括台資企業在內的汽車產業鏈上下游企業一道，探索更寬領域的技術研發和產品應用合作，實現共生、共贏、共融發展。」

成果顯著、前景廣闊

會上，中國汽車工業協會副秘書長陳興林作2024年中國汽車市場預測報告。他指出，2023年，全國汽車產銷雙超3000萬輛、產銷總量連續15年穩居全球第一，乘用車產銷創歷史新高、商用車市場企穩回升，新能源汽車保持產銷兩旺發展勢頭。預計2024年，汽車市場將繼續保持穩中向好發展態勢，呈現3%以上的增長。

武漢經開區管委會總經濟師朱曉寒作產業投資環境及政策介紹。他指出，武漢經開區是湖北省打造「武襄十隨」國家級汽車產業集群、建設全國汽車產能基地的主要承載區，目前已經集聚了9家整車企業、13座整車工廠和1200多家零部件企業。汽車產業鏈密集、市場前景廣闊。

「當前新能源汽車已經成為汽車產業發展重要方向，推進車電系統協同發展，是大勢所趨，」武漢汽車行業協會常務會長張崇峻接受採訪時說，「台商十分看好大陸新能源汽車、智能網聯汽車的發展，而武漢具有汽車產業鏈健全、輻射能力強等優勢，十分受台商青睞，相信這次對接會後，兩岸合作成果會越來越多、越來越好！」

當天下午還召開了海峽兩岸（武漢）車輛技術創新聯盟第一屆理監事會議。

海峽兩岸（武漢）車輛技術創新聯盟首屆理監事合影。（圖／張紅強攝）

以會為媒，此次對接會的舉行，為促進兩岸企業互動交流、共謀發展搭建了優質平臺，彰顯了兩岸擁抱新能源、逐浪新賽道的決心。未來，雙方定能優勢互補、強強聯合、達成雙贏，譜寫漢臺交流合作新篇章。

本次活動由武漢市人民政府臺灣事務辦公室、武漢經濟技術開發區管理委員會主辦，海峽兩岸（武漢）車輛技術創新聯盟（CSVA）承辦。

武漢市台辦主任劉紅鳴，武漢經開區副書記、管委會主任唐超出席活動。武漢汽車行業協會、臺灣電電公會、海峽兩岸(武漢)車輛技術創新聯盟成員代表等參加活動。武漢汽車行業協會會長陳斌波主持。