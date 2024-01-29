據法國廣播電台報導，拜登政府高級官員28日宣布，美國與中國明天（1月30日）將在北京舉行首次聯合會議，就如何應對困擾美國多年的芬太尼人工合成毒品前體化學品進行討論。

據指出，美中禁毒工作小組舉行聯合會議，重新啟動這一停滯多年的禁毒對話，這是屬於拜登總統與中國國家主席習近平於去年11月15日在舊金山會晤中達成的協議之一。

美方官員說，中國國家主席已同意「採取一系列重大措施，以大幅減少來自中國的芬太尼成分的供應」，這些芬太尼成分經常通過墨西哥及其卡特爾轉運。

美國政府一再表示，中國是合成芬太尼的化學材料或前體化學品的主要來源地，墨西哥的毒品走私集團進口中國的這一產品後，在墨西哥將其合成為芬太尼等毒品，然後偷運到美國傾銷。但是，中國政府一再否認中國公司在美國芬太尼泛濫所起的作用。

一位不願透露姓名的美國官員28日說：「多年來，美國和中華人民共和國之間的雙邊禁毒合作一直處於中斷狀態，這阻礙了合作的進展。但在11月15日的會議上，情況發生了變化。」華盛頓希望中國能夠合作，打擊製造芬太尼化學前體的公司，並減少對這一貿易的資助。

美國官員說，芬太尼每年在美國造成約10萬人因服藥過量而死亡，成為18-49歲年齡段人群的主要死因。打擊這種比海洛因更厲害的合成鴉片劑將是美國總統競選的主題之一。

前面提到的那位美國官員補充說，自拜習峰會以來，中國已關閉了一家公司，阻止了某些國際支付，並恢復了有關交付和販運的信息交流。

美國司法、國土安全、外交和禁毒官員將出席此次會議，會議將重點討論在打擊芬太尼的鬥爭中「持續協調以支持具體行動」。

最近幾個月，中國和美國恢復了對話。最近的一個例子是北京最高外交官王毅和美國國家安全顧問蘇利文上周在曼谷的會晤。

雙方均認為進行了「坦率、實質性和建設性」的對話，白宮在會談簡要中特別提到，蘇利文與王毅對兩國最近在打擊毒品的合作方面取得的進展表示會議，並計畫於本周舉行首次美中禁毒工作小組會議。

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