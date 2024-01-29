花蓮吉安鄉立幼兒園建物耐震能力不符合當今需求，鄉公所為此爭取及自籌逾1363萬元，替幼兒園進行耐震補強工程，去年底完工後，鄉長游淑貞（左二）日前特別前往驗收，仔細檢視工程品質。（吉安鄉公所提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮吉安鄉立幼兒園興建迄今約27年，建物耐震能力不符合當今需求，為讓孩子在安全環境求學，鄉公所爭取及自籌逾1363萬元，替幼兒園進行耐震補強工程，去年底完工，目前正在驗收，完成後另將改建園內閒置空間為開放式閱讀場域，打造家長能放心託付的共融學習環境。

花蓮位在菲律賓海板塊與歐亞大陸板塊之間，因地理環境關係，時常遭受地震侵擾，由於吉安鄉是全縣人口第2多的鄉鎮，鄉公所考量建築物的耐震程度攸關鄉親安危，近年積極替轄內公有建物進行耐震補強工程，並特別爭取教育部國民及學前教育署補助1227萬餘元，及通過代表會自籌預算款136萬餘元，替鄉立幼兒園強化耐震能力。

鄉公所指出，鄉立幼兒園建築物1997年興建完成，校舍總面積約5412.38平方公尺，建築耐震能力應與時俱進，2020年底委請花蓮建築師公會完成建物耐震能力詳細評估，耐震補強工程於去年9月底開工，透過打除部分牆體，施做剪力牆、擴柱及基礎補強等方式，增強結構物的抗震能力，整體工程已於同年底提前完工。

鄉長游淑貞關心工程驗收進度，日前率同公所人員親往視察校園、仔細檢視工程品質，並表示，為提供國家主人翁安全生活、快樂成長學習環境，鄉公所責無旁貸，因此鄉公所另爭取花東基金2520萬元及地方自籌款280萬元，將替園區北側1、2樓教室改建為親子繪本館，規畫設計沒有圍牆的開放式閱讀場域，有效活化園內的閒置空間。

游淑貞強調，鄉幼建築物耐震補強工程及親子繪本館的興設，將帶來安全保障與適性環境使用，打造家長們都能安心、放心託付學童的共融學習，且親子繪本館為族群融合的全民公共閱讀環境，將規畫日夜共構、假日無休的教育場域，提供跨鄉市共享設施資源，締造友善耕讀、扎根教育新里程。