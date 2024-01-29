許多台灣人熱愛到日本玩，但脫序行為連當地台灣人都看不下去，一名在東京工作的台灣人，日前造訪如童話故事般的京都美山小合掌村，卻遇上台灣團客放任小孩嬉鬧奔跑、打雪仗，把安靜的村落變菜市場，打擾當地居民生活，也毀了原PO旅遊心情，讓她難得動怒。

一名女網友表示，日前到京都美山小合掌村旅遊，結果遇上台灣團客，當地瞬間變成菜市場。（示意圖：shutterstock／達志）

臉書粉專「Shushu 自由研究所」26日發文，日前到京都美山小合掌村旅遊，因為下雪，當地美得像童話故事般，吃午餐時店家告訴她「這裡台灣遊客很多，下午2點30分開始就會有團客來了。」聽到團客剩不到一小時就要來，她抓緊時間在村落中散步、拍照，途中有些自由行旅客，但人不多，安安靜靜的，很符合她心中美山的童話形象，然後就被某些台灣遊客毀了。

Shushu表示，當她從高處拍完照往下走，就看見台灣團客走上來，一路上吵鬧，小孩子把雪球丟來丟去，把原本童話故事風格的村落變成菜市場。當她走到遠處要拍照，團客裡的孩子們就衝過來，圍著她打雪球大戰，大人們也不制止，其中一顆雪球還砸到她，小孩只嬉皮笑臉說聲抱歉，讓她動怒忍不住跟小孩說「這裡有告示牌寫禁止嬉鬧，保持安靜你們不知道嗎？」此時終於有一位媽媽聽到，叫小孩繼續走不要再吵，但對於打擾到其他人的行為，卻沒有一句抱歉。

Shushu表示，美山村落是居民實際生活的地方，不是遊樂園，沒有收門票。這裡保存數十棟150年起跳的茅草屋，來到此處就是造訪別人家，但某些台灣遊客放任小孩在民宅之間，甚至在別的遊客之間追逐、丟雪球，大吵大鬧，她不能理解。

對此，許多網友看了也氣炸「只會生不會教」、「去過美山好多次，漫步在幽靜的小路上是一種享受，聽到遊客打擾了美山的寧靜，心裡覺得好不舒服」、「夏天時去過美山，導遊全程帶著走，數度提醒保持安靜」、「去年在札幌藻岩山的觀景平台一樣遇到一群台灣大媽旅遊團，整個平台就她們最吵，完全沒法安靜的欣賞夜景」。