玖鼎電力(4588)今(29)日卦牌上市，開盤最高上漲26.6元至72.5元，漲幅57.95%，相較申購定價45.88元，等於抽中1張最高可賺2.66萬元。
玖鼎電力是今年以來第三家掛牌的本國上市公司，其普通股股票自上市買賣日起五個交易日，股價無漲跌幅限制。
根據工商時報報導，玖鼎電力受惠台電加速推動強韌電網計畫，訂單大幅進補，2023年前三季營收、獲利齊創歷史新高，分別達到8.31億元、EPS 3.17元，已超越去年全年水準，訂單能見度看至2025年第一季。
玖鼎電力(4588)今(29)日卦牌上市，開盤最高上漲26.6元至72.5元，漲幅57.95%，相較申購定價45.88元，等於抽中1張最高可賺2.66萬元。
玖鼎電力是今年以來第三家掛牌的本國上市公司，其普通股股票自上市買賣日起五個交易日，股價無漲跌幅限制。
根據工商時報報導，玖鼎電力受惠台電加速推動強韌電網計畫，訂單大幅進補，2023年前三季營收、獲利齊創歷史新高，分別達到8.31億元、EPS 3.17元，已超越去年全年水準，訂單能見度看至2025年第一季。
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