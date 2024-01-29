美將軍售希臘40架F-35隱形戰機，外加豐厚支援。

希臘最近向美國採購了40架F-35 隱形戰機，大大提升了在陸、海、空的軍事實力。值得注意的是，雅典這次軍購還獲贈慷慨的支援套件，其中包括額外的軍事裝備。

據《保加利亞軍事網》（BulgarianMilitary.com）28日報導，這支援中的要件包括兩架C-130H 運輸機、10具供P-3「獵戶座」反潛巡邏機使用的「多餘國防物資」（EDA）發動機、60輛「布萊德雷」（Bradley）步兵戰車和巡邏艇等。

此外，希臘還將加入星座級（Constellation class）巡防艦專案，和義大利聯手為美國打造20艘巡防艦。基本上，希臘的加入意味著它獲得加入特定海軍競賽的門票，未來只有少數特權國家有機會參與。最重要的是，隨著這些先進武器系統，美國國務院還將向雅典提供2億美元（62.5億台幣）大方的「對外軍事融資」（FMF）。

而華府同意雅典採購20+20架F-35戰機無疑是項非凡的進展。眾所周知，土耳其經常動用F-16戰機入侵希臘領空，因此希臘專家認為，這可以反制土耳其可能的挑釁。如今美國國會有15天的時間討論，是否要軍售希臘。要是他們期限內沒有提出任何反對，就將通過軍售。

看來雅典打算利用華府的歡迎立場，大大加強軍力，而目前離目標還遠得很。希臘內部消息人士透露，雅典計劃透過採購攻擊直升機來加強空中防禦。這些消息人士說，希臘起碼可能會買35架「黑鷹」（Black Hawk）直升機，而談判大有進展。按照估計，這項軍售案價值約11 億歐元（373億台幣）。