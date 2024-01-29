資深狗仔葛斯齊去年在直播中找來匿名女子指控饒舌歌手瘦子涉及不法，瘦子控告葛斯齊和該女子涉嫌加重誹謗，台北地檢署認為，她無法辨識自己言行是否違法，葛斯齊報導事前有相當查證，無誹謗犯意，29日將2人處分不起訴。

去年遭控告後，葛斯齊在個人臉書發文表示：「本人並未陳述任何細節及觀點，僅疑問查證角度採訪受害者」，並表示在直播現場有請到律師說明MeToo相關法律知識，也沒有強求受害者出面或指使對他人進行指控。